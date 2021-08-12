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Instagram извинился за удаленный постер фильма с Пенелопой Крус: в чем причина

Социальная сеть удалила несколько публикаций

сегодня, 22:17
Автор:

Ольга Чародий

Instagram извинился за удаленный постер фильма с Пенелопой Крус: в чем причина

Пенелопа Крус (фото из открытых источников)

Социальной сети Instagram пришлось извиниться за удаление постера нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" с изображением женского соска. А еще нужно было признать его восстановления исключительным случаем. Как сообщает Associated Press, социальная сеть удалила несколько публикаций под постером будущей картины оскароносного режиссера, поскольку он нарушал правило изображение обнаженного тела. Пользователи Instagram раскритиковали это решение, к ним присоединился и автор афиши Хавьер Хаэн.

"Это, вероятно, первое, что ты видишь в своей жизни, когда рождается. Такая компания, как Instagram, говорит мне, что моя работа опасна, что люди не должны ее видеть, что она порнографическая. Скольким еще людям они сказали, что их тело вредное и опасное?", — заявил дизайнер.

Напомним, Пенелопа Крус с наступлением весны решила обновить свой имидж и сделала трендовую стрижку, вызвав восторг у поклонников.

На своей странице в Instagram знаменитость  опубликовала фотографии, на которых позирует с новой прической. Актриса остригла свои роскошные длинные локоны и сделала длинный боб с осветленными прядями, и эта прическа настоящий тренд весны-2021. Кадры звезда "Бандиток" сделала за кулисами съемок рекламной кампании косметического бренда Lancôme. Свой новый образ Пенелопа Крус подчеркнула яркой помадой и черным топом с откровенным декольте, а сверху накинула шубку бежевого оттенка.

К слову, публикация знаменитости собрала более 462 тысячи лайков и множество комментариев от поклонников, которые отметили, что новая стрижка звезды делает ее образ более молодым и стильным: "Выглядишь потрясающе!", "Самая красивая женщина", "Как красиво", "Великолепно, тебе идет эта стрижка", "Эти волосы…Ты очень красивая", — написали фолловеры.


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Источник: https://apnews.com/article/technology-entertainment-europe-arts-and-entertainment-censorship-2f91f87afdfeba5b83381af8bbc61290
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