Ирина Билык шокировала фото с Залужным в Лондоне: громкие детали

Известная украинская певица Ирина Билык недавно провела встречу в Лондоне с бывшим главнокомандующим Вооруженными Силами Украины и нынешним послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Разделившись в своем Instagram фото со встречи, артистка выразила искренний восторг общением с генералом.

Фото: из открытых источников

"Невероятно приятно встретить Валерия Залужного! Его человечность и искренность поражают", – написала Билык в подписи к снимкам.

На одной из фотографий она показала книгу, которую подарил ей Залужный с особым посланием. В нем посол Украины признался, что является большим поклонником творчества Ирины, отметив ее вклад в украинскую культуру.

Поклонники звезды активно отреагировали на публикацию. Многие выразили благодарность и восхищение генералом, а некоторые призывали "вернуть его в Украину": "Честь и слава, господин генерал, за вашу преданность", "Привезите его обратно, он нам очень нужен".

Кроме того, Ирина Билык интриговала поклонников архивным фото с неизвестным мужчиной. Она попросила фанатов догадаться, кто это и какой год был на снимке. На фото певица предстала в неожиданном образе: с короткой рыжей стрижкой и без макияжа, что значительно отличалось от ее привычного светлого вида.

Актриса Сия Ровинская, дочь Снежаны Егоровой, отметила, что рядом с Билыком на фото находится Тарас, не уточнив фамилию. В комментариях поклонники выдвигали разные предположения: композитор и продюсер Александр Ягольник, Арсений Яценюк, Виктор Павлик или Даниил Гетманцев.

Благодаря этим публикациям Ирина Билык еще раз подтвердила свой талант не только в музыке, но и способности заинтересовать поклонников загадочными и личными моментами из жизни.

