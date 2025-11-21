logo_ukra

Ірина Білик шокувала фото із Залужним у Лондоні: гучні деталі

Генерал вручив співачці свою книгу з особистим посланням

21 листопада 2025, 14:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Відома українська співачка Ірина Білик нещодавно провела зустріч у Лондоні з колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України та нинішнім послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Поділившись у своєму Instagram фото із зустрічі, артистка висловила щире захоплення спілкуванням із генералом.

Ірина Білик шокувала фото із Залужним у Лондоні: гучні деталі

Фото: з відкритих джерел

"Неймовірно приємно зустріти Валерія Залужного! Його людяність і щирість вражають", – написала Білик у підписі до знімків. 

На одній із фотографій вона показала книгу, яку Залужний подарував їй із особливим посланням. У ньому посол України зізнався, що є великим шанувальником творчості Ірини, відзначивши її внесок у українську культуру.

Шанувальники зірки активно відреагували на публікацію. Багато хто висловив подяку та захоплення генералом, а деякі закликали "повернути його до України": "Честь і слава, пане генерале, за вашу відданість", "Привезіть його назад, він нам дуже потрібен".

Окрім цього, Ірина Білик інтригувала шанувальників архівним фото з невідомим чоловіком. Вона попросила фанатів здогадатися, хто це, і який рік був на знімку. На фото співачка постала в несподіваному образі: з короткою рудою стрижкою та без макіяжу, що значно відрізнялося від її звичного світлого вигляду.

Акторка Сія Ровінська, донька Сніжани Єгорової, зазначила, що поруч із Білик на фото перебуває Тарас, не уточнивши прізвище. У коментарях шанувальники висували різні припущення: композитор і продюсер Олександр Ягольник, Арсеній Яценюк, Віктор Павлік або Данило Гетманцев.

Завдяки цим публікаціям Ірина Білик ще раз підтвердила свій талант не лише в музиці, а й у здатності зацікавити шанувальників загадковими та особистими моментами з життя.

Як вже писали "Коментарі", 46-річна українська телеведуча та блогерка Марія Єфросиніна поділилася подробицями про сімейні доходи та витрати.



