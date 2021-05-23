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Италия победила на Евровидении-2021. Какое место заняла Украина

Украина на Евровидении-2021 заняла 5 место

сегодня, 01:47
Автор:

Татьяна Веремеева

Победа на песенном конкурсе Евровидение-2021 досталась Италии. Группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni" получила 524 балла (206 — от жури и 318 — от зрителей).

Италия победила на Евровидении-2021. Какое место заняла Украина

Победителем Евровидения-2021 стала Италия

Украина заняла пятое место, получив 364 балла (97 баллов от национального жури и 267 баллов от зрителей).

Финал 65-го песенного конкурса Евровидение-2021 состоялся в голландском городе Роттердам.

Отметим, на официальном сайте Евровидения букмекеры делали ставки на победителя.

Ожидалось, что украинской группе Go_A с песней "Шум" достанется четвертое место. Букмекеры полагали, что наша страна может стать победителем с десятипроцентной вероятностью.

Третье место пророчили мальтийской исполнительнице Destiny с песней "Je Me Casse". Второе – представительнице Франции Barbara Pravi с композицией "Voilà".

Первое место букмекеры отдавали Италии, которую на Евровидении в нынешнем году представляла Måneskin с песней "Zitti E Buoni".

Ранее "Комментарии" писали, что год назад мероприятие пришлось отменить из-за пандемии в мире. Однако в 2021 организаторы хорошо потрудились, чтобы Евровидение-2021 прошло в обычном формате.

Во время концерта будут соблюдать все меры безопасности. Концертный зал в Роттердаме заполнен на одну пятую. Так посетить концерт смогли почти 3,5 тысячи зрителей. Билеты получили только те люди, которые покупали их на Евровидение-2020.

Зрителям обязательно нужно иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за сутки. После концерта зрители обязаны пройти повторное тестирование в течение пяти следующих дней после мероприятия.

Отметим, в финале Евровидения спели 26 участников. Среди них и представители "большой пятерки": Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны, принимающей в этом году конкурс — Нидерланды.


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