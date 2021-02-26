Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах

Язык
Coinspot 26.02.2021
BTC/USD
46963.78
ETH/USD
1488.19
LTC/USD
176.33
НБУ 26.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Свадьба телеведущей прошла на берегу океана. Онуфрийчук вышла
замуж за казахского предпринимателя с экзотическим именем Алмаз. Снимками с долгожданного праздника
Онуфрийчук поделилась на странице в Instagram.
Иванна Онуфрийчук (фото из открытых источников)
Церемонию бракосочетания провели на специально декорированном
пляже. Место церемонии украсили огромным количеством цветов. Также на своей
странице в социальной сети телеведущая сообщила, что во время праздника играла
живая музыка. На свадьбе выступили Dan Balan,
Дмитрий Монатик, Lida Lee і Nino. Ведущими праздника были Екатерина Варнава и
Александр Белов. Также во время
праздника гостей развлекали Амадор Лопес
з групй RUMBERO's.
С будущим мужем пара познакомилась на отдыхе в Испании, после чего завязался телефонный роман, который длился целый год. После этого Алмаз прилетел в Украину и сделал предложение.
Напомним, совсем недавно стало известно, что Оксана Марченко погуляла на свадьбе своего первенца. Она женила своего 23-летнего сына Богдана, его избранницей стала девушка по имени Катя. Сын Богдан появился в браке Оксаны Марченко с бизнесменом Юрием Коржем. Поэтому вовсе неудивительно, что праздновали свадьбу в одном из самых дорогих ресторанов под Киевом. Развлекали гостей самые яркие представители украинской сцены – Олег Винник, Верка Сердючка, Макс Барских, Светлана Лобода и группа "Время и Стекло".Невеста Екатерина на своей странице опубликовала несколько видео с дня свадьбы. Можно увидеть, как Оксана Марченко танцует под хиты Верки Сердючки, а молодые зажигают под песни Винника. А завершилось это яркое событие пышным салютом, который гости засняли на видео.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости