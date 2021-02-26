Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах

Свадьба телеведущей прошла на берегу океана. Онуфрийчук вышла замуж за казахского предпринимателя с экзотическим именем Алмаз. Снимками с долгожданного праздника Онуфрийчук поделилась на странице в Instagram.

Иванна Онуфрийчук (фото из открытых источников)

Церемонию бракосочетания провели на специально декорированном пляже. Место церемонии украсили огромным количеством цветов. Также на своей странице в социальной сети телеведущая сообщила, что во время праздника играла живая музыка. На свадьбе выступили Dan Balan, Дмитрий Монатик, Lida Lee і Nino. Ведущими праздника были Екатерина Варнава и Александр Белов. Также во время праздника гостей развлекали Амадор Лопес з групй RUMBERO's.

С будущим мужем пара познакомилась на отдыхе в Испании, после чего завязался телефонный роман, который длился целый год. После этого Алмаз прилетел в Украину и сделал предложение.









Напомним, совсем недавно стало известно, что Оксана Марченко погуляла на свадьбе своего первенца. Она женила своего 23-летнего сына Богдана, его избранницей стала девушка по имени Катя. Сын Богдан появился в браке Оксаны Марченко с бизнесменом Юрием Коржем. Поэтому вовсе неудивительно, что праздновали свадьбу в одном из самых дорогих ресторанов под Киевом. Развлекали гостей самые яркие представители украинской сцены – Олег Винник, Верка Сердючка, Макс Барских, Светлана Лобода и группа "Время и Стекло".

Невеста Екатерина на своей странице опубликовала несколько видео с дня свадьбы. Можно увидеть, как Оксана Марченко танцует под хиты Верки Сердючки, а молодые зажигают под песни Винника. А завершилось это яркое событие пышным салютом, который гости засняли на видео.

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