Иво Бобул признался, что получил предложение КГБ быть стукачем

Певец Иво Бобул рассказал, что во времена Советского Союза ему поступило предложение стать стукачом для КГБ. По словам украинского певца, сотрудники советских спецслужб угрожали ему уничтожить карьеру в случае отказа сотрудничать.



Иво Бобул рассказал о предложении КГБ. Фото из открытых источников

Украинский певец Иво Бобул дал интервью шоумену Славе Демину в его проекте "Слава+". В ходе разговора выяснилось, что легендарный певец получил предложение от КГБ быть стукачем.

"Я отказался", – ответил Иво Бобул.

Певец объяснил, что из-за этого решения советские спецслужбы мешали карьере украинца.

"У меня были гастрольные проблемы. Меня отправляли туда, где нога человека не ступала на сцене. Все было. Но моя совесть чиста перед собой. Никого не сдал", — заявил Иво Бобул.

Культовый артист рассказал, что в те времена его группа "Живая вода" сотрудничала с российским коллективом "Аракс". Они обменивались инструментами, что помогало обеим группам проводить совместные концерты. На одном из таких концертов в Харькове, по словам Бобула, кто-то разобрал всю аппаратуру.

Украинский певец пояснил, что это был отдел по борьбе с хищением социалистической собственности (ОБХСС). Кроме того советские спецслужбы некоторых членов московской группы посадили и отправили в Москву, а сам Иво Бобул уехал на запад Украины, где пытался продолжить свою музыкальную деятельность.

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