Изменница Повалий избрала Путина и Россию: названа поразительная причина
НОВОСТИ

Изменница Повалий избрала Путина и Россию: названа поразительная причина

Скандальные артисты больше боялись потерять деньги и популярность, а с Россией настолько отождествились, что сознательно игнорируют реальность.

13 октября 2025, 15:40 comments1448
Автор:
avatar

Клименко Елена

Народная артистка Украины Светлана Белоножко рассказала о настоящих причинах, по которым скандальная певица Таисия Повалий предала свою Родину и избрала жизнь в России.

Изменница Повалий избрала Путина и Россию: названа поразительная причина

Фото: из открытых источников

В разговоре с Наталией Влащенко Белоножко затронула тему украинских артистов, которые после начала полномасштабной войны не осудили российскую агрессию, а некоторые даже решили остаться в РФ. Среди таких – Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий и другие. По словам Светланы, это "слабые орешки", которые не смогли противостоять соблазнам.

"Россия их просто съела, проглотила. А почему? Потому что они слабые орешки! С одной стороны, они боятся потерять все, с другой – они уже прилипли сердцем и душой и даже не видят правды", – подчеркнула артистка.

Светлана также упомянула, что в свое время помогала Повалий вместе с мужем в развитии ее карьеры. Она считает, что Таисия выбрала Россию из-за денег и потеряла совесть. Однако, по мнению Белоножко, изменникам нет места ни в Украине, ни в России.

"Они, видимо, почувствовали вкус других денег, а потом они потеряли еще и совесть, или ее просто не было. Она думает, что все время будет в славе в России? Ничего подобного! Ее они тоже сгребут и уберут. Все когда-то заканчивается! Она ни нам не нужна, ни там. Я не уверена, что будет то.

Следует напомнить, что Повалий еще до полномасштабного вторжения открыто поддерживала политику России и после 24 февраля 2022 года не изменила свою позицию. Она осталась в РФ и поддерживает пророссийскую пропаганду. В октябре 2022 года украинское правительство включило ее в санкционный список, а в 2024 году имущество певицы было конфисковано в пользу государства как предательницы.

Как уже писали "Комментарии", известный телеведущий и журналист Алексей Суханов недавно поделился воспоминаниями о своем скандальном увольнении с одного из российских телеканалов, которое произошло из-за его принципиальной позиции в освещении украинских событий. Его переезд в Украину состоялся в 2014 году, однако раньше у него был долгий опыт работы в России.



