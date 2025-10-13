Зрадниця Повалій обрала Путіна і Росію: названо вражаючу причину

Народна артистка України Світлана Білоножко розповіла про справжні причини, через які скандальна співачка Таїсія Повалій зрадила свою Батьківщину і обрала життя в Росії.

Фото: з відкритих джерел

У розмові з Наталією Влащенко Білоножко торкнулася теми українських артистів, які після початку повномасштабної війни не засудили російську агресію, а дехто навіть вирішив залишитись у РФ. Серед таких – Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій та інші. За словами Світлани, це “слабкі горішки”, які не змогли протистояти спокусам.

“Росія їх просто з’їла, проковтнула. А чому? Бо вони слабкі горішки! З одного боку, вони бояться втратити все, з іншого – вони вже прилипли серцем і душею та навіть не бачать правди”, — підкреслила артистка.

Світлана також згадала, що свого часу допомагала Повалій разом із чоловіком у розвитку її кар'єри. Вона вважає, що Таїсія вибрала Росію через гроші і втратила совість. Однак, на думку Білоножко, зрадникам немає місця ні в Україні, ні в Росії.

“Вони, мабуть, відчули смак інших грошей, а потім вони загубили ще й совість, або її просто не було. Вона думає, що весь час буде в славі в Росії? Нічого подібного! Її вони теж згребуть і приберуть. Все колись закінчується! Вона ані нам не потрібна, ані там. Я не впевнена, що буде те, чого вони хочуть”, — резюмувала співачка.

Варто нагадати, що Повалій ще до повномасштабного вторгнення відкрито підтримувала політику Росії і після 24 лютого 2022 року не змінила своєї позиції. Вона залишилась у РФ і підтримує проросійську пропаганду. У жовтні 2022 року український уряд включив її до санкційного списку, а у 2024 році майно співачки було конфісковане на користь держави як зрадниці.

