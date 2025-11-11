Известная актриса шокировала резким заявлением в защиту Каменских: детали

Украинская актриса Екатерина Кузнецова высказала свою позицию по поводу скандала вокруг популярной певицы Насти Каменских, которая сейчас строит музыкальную карьеру в США. Актриса ответила на вопрос одного из поклонников в своем Instagram, что вызвало широкий резонанс среди подписчиков.

Фото: из открытых источников

Фанат поинтересовался у Кузнецовой ее отношением к высказываниям Каменских о языковых вопросах, сделанных во время концерта в Чикаго. Тогда певица выступала на русском и заявила: "Неважно, на каком языке ты говоришь, есть один язык — любовь". Эти слова вызвали волну критики среди украинской аудитории и стали причиной серьезных репутационных и финансовых потерь артистке.

Неожиданно для многих, Екатерина Кузнецова встала на защиту Каменских, подчеркнув, что не считает ее высказывание ни "плохими", ни "позорными".

"Я люблю Настю Каменских и не считаю ее высказывания в Чикаго плохими и позорными", — заявила актриса.

Скандал вокруг Насти Каменских вспыхнул в конце лета. Во время тура США, на концерте в Чикаго, она сделала неоднозначное заявление о том, что главное любовь, а не речь общения. Особое внимание аудитории привлек тот факт, что певица исполняла свои старые русскоязычные хиты и общалась с публикой на русском языке.

