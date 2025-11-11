Відома акторка шокувала різкою заявою на захист Каменських: деталі

Українська акторка Катерина Кузнєцова висловила свою позицію щодо скандалу навколо популярної співачки Насті Каменських, яка наразі будує музичну кар’єру у США. Актриса відповіла на запитання одного з шанувальників у своєму Instagram, що викликало широкий резонанс серед підписників.

Фото: з відкритих джерел

Фанат поцікавився у Кузнєцової її ставленням до висловлювань Каменських про мовне питання, зроблених під час концерту в Чикаго. Тоді співачка виступала російською і заявила: "Неважливо, якою мовою ти розмовляєш, є одна мова — любов". Ці слова викликали хвилю критики серед української аудиторії та стали причиною серйозних репутаційних та фінансових втрат для артистки.

Несподівано для багатьох, Катерина Кузнєцова стала на захист Каменських, підкресливши, що не вважає її висловлювання ні "поганими", ні "ганебними".

"Я люблю Настю Каменських і не вважаю її висловлювання в Чикаго поганими і ганебними", — заявила актриса.

Скандал навколо Насті Каменських спалахнув наприкінці літа. Під час туру США, на концерті в Чикаго, вона зробила неоднозначну заяву про те, що головне — кохання, а не мова спілкування. Особливої уваги аудиторії привернув той факт, що співачка виконувала свої старі російськомовні хіти та спілкувалася з публікою російською мовою.

