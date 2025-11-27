Украинская реперша Alyona Alyona привлекла внимание к сбору для военных 423 отдельного батальона беспилотных систем "Скифские грифоны", опубликовав откровенное фото в своем Instagram. Артистка объяснила, что такой шаг должен эмоционально "включить" аудиторию и помочь оперативно закрыть необходимую сумму, пишут "Українські новини".

Известная реперша показала обнаженные фото ради сбора на СОУ

По словам исполнительницы, она лично внесла половину от 200 тысяч гривен. Остальные средства собирают на дроны и комплектующие к ним. Реперша отметила, что даже один беспилотник без боеприпасов может стоить десятки тысяч гривен из-за высокой цены элементов – от платы и видеопередатчика до лопастей.

Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Нужно ли такое фото сейчас? Да, надо! Я честно говорю о том, что именно эта фотография может вызвать эмоцию и это поможет сделать что-то очень важное. И главное: уважаемый хейтер, который прямо сейчас пишет гневный комментарий — ты сначала на банке в био перейди, и только потом оставь свою прозу в комментариях. Обещаю, ты сделаешь хорошее дело, прежде всего!"

По словам артистки, дроны критически необходимы для работы подразделений на фронте, а подобный сбор помогает спасать жизнь бойцов и выполнять боевые задания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская телеведущая Мария Ефросинина поддержала всемирную акцию "16 дней активизма против насилия" и вышла с плакатами на улицы Киева, на которых были громкие и правдивые заявления по поводу насилия в отношениях.

"Если тебе кажется, что тебя оскорбляют – тебе не кажется. Сегодня в день старта всемирной акции "16 дней активизма против насилия" мне не нужно рассказывать вам, что это такое.. Но, несмотря на то, что мы страдаем ежедневно и каждую ночь от террористического насилия со стороны России, до сих пор существует много женщин, которые не могут признаться. оправдывают мужчин за унижение, верят в их обесценивающие заявления, подвергаются запугиваниям и, что, самое страшное, прощают избиения...", – пишет телеведущая.