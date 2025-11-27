Українська реперка Alyona Alyona привернула увагу до збору для військових 423 окремого батальйону безпілотних систем "Скіфські грифони", опублікувавши відверте фото у своєму Instagram. Артистка пояснила, що такий крок має емоційно "ввімкнути" аудиторію та допомогти оперативно закрити необхідну суму, пишуть "Українські новини".

Відома реперка показала оголені фото заради збору на СОУ

За словами виконавиці, вона особисто внесла половину від потрібних 200 тисяч гривень. Решту коштів збирають на дрони та комплектуючі до них. Реперка наголосила, що навіть один безпілотник без боєприпасів може коштувати десятки тисяч гривень через високу ціну елементів – від плати й відеопередавача до лопастей.

Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Чи треба таке фото зараз? Так, треба! Я чесно кажу про те, що саме ця світлина може викликати емоцію і це допоможе зробити щось дуже важливе. І головне: шановний хейтере, що прямо зараз пише гнівний коментар — ти спочатку на банку в біо перейди, і тільки потім залиш свою прозу в коментарях. Обіцяю, ти зробиш гарну справу перш за все!", – написала реперка.

За словами артистки, дрони є критично необхідними для роботи підрозділів на фронті, а подібні збори допомагають рятувати життя бійців і виконувати бойові завдання.

