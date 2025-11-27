logo_ukra

Відома реперка показала оголені фото заради збору на СОУ

Відома реперка Alyona Alyona опублікувала відверті фото та пояснила мету таких дій

27 листопада 2025, 14:38
Українська реперка Alyona Alyona привернула увагу до збору для військових 423 окремого батальйону безпілотних систем "Скіфські грифони", опублікувавши відверте фото у своєму Instagram. Артистка пояснила, що такий крок має емоційно "ввімкнути" аудиторію та допомогти оперативно закрити необхідну суму, пишуть "Українські новини".

Відома реперка показала оголені фото заради збору на СОУ

Відома реперка показала оголені фото заради збору на СОУ

За словами виконавиці, вона особисто внесла половину від потрібних 200 тисяч гривень. Решту коштів збирають на дрони та комплектуючі до них. Реперка наголосила, що навіть один безпілотник без боєприпасів може коштувати десятки тисяч гривень через високу ціну елементів – від плати й відеопередавача до лопастей.

Відома реперка показала оголені фото заради збору на СОУ - фото 2

Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Чи треба таке фото зараз? Так, треба! Я чесно кажу про те, що саме ця світлина може викликати емоцію і це допоможе зробити щось дуже важливе. І головне: шановний хейтере, що прямо зараз пише гнівний коментар — ти спочатку на банку в біо перейди, і тільки потім залиш свою прозу в коментарях. Обіцяю, ти зробиш гарну справу перш за все!", – написала реперка.

За словами артистки, дрони є критично необхідними для роботи підрозділів на фронті, а подібні збори допомагають рятувати життя бійців і виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська телеведуча Марія Єфросиніна підтримала всесвітню акцію "16 днів активізму проти насильства" та вийшла з плакатами на вулиці Києва, на яких були гучні та правдиві заяви щодо насильства у стосунках.

"Якщо тобі здається, що тебе ображають – тобі не здається. Сьогодні в день старту всесвітньої акції "16 днів активізму проти насильства" мені не треба розповідати вам, що це таке.. Але, попри те, що ми страждаємо щоденно та щоночі від терористичного насильства з боку росії, досі існує багато жінок, які не можуть зізнатися собі, що живуть в  аб’юзивних стосунках. Жінки виправдовують чоловіків за приниження, вірять в їхні знецінюючі заяви, піддаються залякуванням та, що, найстрашніше, пробачають побиття..", – пише телеведуча.



