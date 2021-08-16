Маша Ефросинина блеснула в платье за 14 тысяч гривен (ФОТО)

42-летняя Маша Ефросинина всегда восхищает публику своими роскошными нарядами и фестиваль "Украинская песня", где знаменитость была ведущей, не стал исключением. Для мероприятия звезда выбрала красивый наряд от бренда Milla Nova.

Маша Ефросинина. Фото: @mashaefrosinina

Маша Ефросинина вышла на сцену в блестящем платье нюдового оттенка без бретелек с глубоким декольте, подчеркнув свою стройную талию. Свой элегантный наряд знаменитость дополнила босоножками на высоком каблуке и эффектным макияжем со стрелками и блестящими тенями. Красивое платье, в котором телеведущая блеснула на фестивале, принадлежит украинскому бренду Milla Nova, его стоимость на сайте составляет почти 14 тысяч гривен.

Знаменитость рассказала, что случайно увидела это платье в социальной сети Instagram и сначала подумала, что его создал какой-то западный бренд, а оказалось, что западноукраинский. Ефросинина отметила, что была приятно удивлена этому и подчеркнула, что в Украине создаются очень красивые наряды, достойные мировых красных дорожек.





Напомним, что 36-летняя украинская артистка Тина Кароль обладает изысканным вкусом и часто подчеркивает свою фигуру роскошными нарядами. Недавно знаменитость вышла на сцену в красивом костюме от британского дизайнера David Koma стоимостью более 100 тысяч гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная телеведущая Катерина Осадчая поделилась фотографией, на которой позирует без макияжа, но в очень красивом платье от украинского дизайнера Юлии Магдич. На сайте его стоимость составляет 1420 долларов (более 40 тысяч гривен). Свой образ Катерина не стала дополнять аксессуарами и макияжем, лишь собрала волосы в пучок, добавив к прическе белую ленточку.

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