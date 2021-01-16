Известная украинская певица получила премию Music Moves Europe Talent Awards 2021

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Татьяна Веремеева
Украинская исполнительница alyona alyona на фестивале Eurosonic Noorderslag
(ESNS) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards 2021. Об этом
стало известно из сообщения Министерства культуры и социальной политики.
Сообщается, что alyona alyona получила 10 тыс. евро денежного приза, а
также пакет поддержки для развития карьеры. Кроме того, украинской
исполнительнице досталось больше всего голосов в дополнительной номинации Public
Choice Award, благодаря чему она дополнительно получит 5 тыс. евро и
предложение снять лайв-сессию в парижской студии Deezer.
Music Moves Europe Talent Awards – ежегодная премия в сфере популярной современной музыки, где награду могут получить новые европейские артисты.
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Напомним, легендарный британский рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй совместно с парфюмером Серджио Момо, основателем марки Xerjoff, выпустил духи с запахом барсука. Духи были выпущены в кроваво-красном флаконе и получили название Save Me, в честь хита группы Queen. Данный парфюм имеет запах сандалового дерева и барсука. Также в нём присутствуют нотки розового перца, жасмина, цикламена, ромашки, туберозы, мимозы, иланг-иланга, гардении и мускуса. Брайан Мэй объяснил, что барсук является близким ему по духу животным. Поэтому он и создал такой довольно необычный аромат.
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