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Главная Новости Звезды шоубизнес Известная украинская певица получила премию Music Moves Europe Talent Awards 2021
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Известная украинская певица получила премию Music Moves Europe Talent Awards 2021

Певица получила деньги и возможность работать в Европе

сегодня, 15:08
Автор:

Татьяна Веремеева

Украинская исполнительница alyona alyona на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards 2021. Об этом стало известно из сообщения Министерства культуры и социальной политики.

Известная украинская певица получила премию Music Moves Europe Talent Awards 2021

Сообщается, что alyona alyona получила 10 тыс. евро денежного приза, а также пакет поддержки для развития карьеры. Кроме того, украинской исполнительнице досталось больше всего голосов в дополнительной номинации Public Choice Award, благодаря чему она дополнительно получит 5 тыс. евро и предложение снять лайв-сессию в парижской студии Deezer.

Music Moves Europe Talent Awards – ежегодная премия в сфере популярной современной музыки, где награду могут получить новые европейские артисты.

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Напомним, легендарный британский рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй совместно с парфюмером Серджио Момо, основателем марки Xerjoff, выпустил духи с запахом барсука. Духи были выпущены в кроваво-красном флаконе и получили название Save Me, в честь хита группы Queen. Данный парфюм имеет запах сандалового дерева и барсука. Также в нём присутствуют нотки розового перца, жасмина, цикламена, ромашки, туберозы, мимозы, иланг-иланга, гардении и мускуса. Брайан Мэй объяснил, что барсук является близким ему по духу  животным. Поэтому он и создал такой довольно необычный аромат.


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