Известная украинская певица получила премию Music Moves Europe Talent Awards 2021

Украинская исполнительница alyona alyona на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards 2021. Об этом стало известно из сообщения Министерства культуры и социальной политики.



Сообщается, что alyona alyona получила 10 тыс. евро денежного приза, а также пакет поддержки для развития карьеры. Кроме того, украинской исполнительнице досталось больше всего голосов в дополнительной номинации Public Choice Award, благодаря чему она дополнительно получит 5 тыс. евро и предложение снять лайв-сессию в парижской студии Deezer.

Music Moves Europe Talent Awards – ежегодная премия в сфере популярной современной музыки, где награду могут получить новые европейские артисты.

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Напомним, легендарный британский рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй совместно с парфюмером Серджио Момо, основателем марки Xerjoff, выпустил духи с запахом барсука. Духи были выпущены в кроваво-красном флаконе и получили название Save Me, в честь хита группы Queen. Данный парфюм имеет запах сандалового дерева и барсука. Также в нём присутствуют нотки розового перца, жасмина, цикламена, ромашки, туберозы, мимозы, иланг-иланга, гардении и мускуса. Брайан Мэй объяснил, что барсук является близким ему по духу животным. Поэтому он и создал такой довольно необычный аромат.

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