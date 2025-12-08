Известному певцу ампутировали ногу: он в тяжелом состоянии – блогер

Украинский артист Степан Гига в тяжелом состоянии, ему ампутировали ногу. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале вчера, 7 декабря.

Степан Гига. Фото из открытых источников

Он отметил, что украинский шоу-бизнес ждут плохие новости, но не стал озвучивать подробностей.

В комментариях подписчики блогера предположили, что речь идет об украинском артисте Степане Гиге, которого госпитализировали в одну из львовских больниц.

В ответ Беспалов заявил, что 66-летний Гига находится в тяжелом состоянии.

"Ему ногу ампутировали. Он в тяжелом состоянии очень", – добавил блогер.

Представители артиста пока эту информацию не разглашали и не комментировали заявления Беспалова.

Вскоре блогер в комментарии к своему посту сообщил о смерти украинского артиста Михаила Клименко – солиста группы Adam, разместив скриншот публикации с Instagram-страницы жены артиста.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 19 ноября на странице Гиги в Instagram появилась информация, что певца срочно прооперировали и он в тяжелом, но стабильном состоянии. Причины хирургического вмешательства не сообщали. Все концерты артиста отменили, в том числе и выступление в киевском Дворце спорта, запланированное на 29 ноября.

"Дорогие поклонники, друзья! Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством", — говорится в сообщении. Отмечается, что состояние 66-летнего артиста тяжелое, но стабильное. Он "получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации".



