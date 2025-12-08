Відомому співаку ампутували ногу: він у важкому стані – блогер

Український артист Степан Гіга у важкому стані, йому ампутували ногу. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі учора, 7 грудня.

Степан Гіга. Фото з відкритих джерел

Він зазначив, що на український шоу-бізнес чекають погані новини, але не став озвучувати подробиць.

У коментарях підписники блогера припустили, що йдеться про українського артиста Степана Гігу, якого шпиталізували до однієї зі львівських лікарень.

У відповідь Беспалов заявив, що 66-річний Гіга перебуває у важкому стані.

"Йому ногу ампутували. Він у тяжкому стані дуже", – додав блогер.

Представники артиста поки цієї інформації не розголошували й не коментували заяви Беспалова.

Незабаром блогер у коментарі до свого поста повідомив про смерть українського артиста Михайла Клименка – соліста гурту Adam, розмістивши скріншот публікації з Instagram-сторінки дружини артиста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 19 листопада на сторінці Гіги в Instagram з'явилася інформація, що співака терміново прооперували й він у важкому, але стабільному стані. Причин хірургічного втручання не повідомляли. Усі концерти артиста скасували, зокрема й виступ у київському Палаці спорту, запланований на 29 листопада.

"Дорогі шанувальники, друзі! Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повині скасувати у зв’язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням", — йдеться в дописі. Зазначається, що стан 66-річного артиста важкий, але стабільний. Він "отримує всю необхідну медичну допомогу але потребує часу для відновлення та реабілітації".



