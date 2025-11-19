Відомий співак у важкому стані: що відомо

Відомий український співак Степан Гіга, виконавець хіта "Цей сон", "Золото Карпат" та інших, у важкому стані після перенесеної операції. Про це повідомила команда співака на його сторінках у соцмережах.

Відомий співак Степан Гіга у важкому стані: що відомо

"Дорогі шанувальники, друзі! Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повині скасувати у зв’язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням", — йдеться в дописі.

Зазначається, що стан 66-річного артиста важкий, але стабільний. Він "отримує всю необхідну медичну допомогу але потребує часу для відновлення та реабілітації".

