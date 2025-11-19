Известный певец в тяжелом состоянии: что известно

Известный украинский певец Степан Гига, исполнитель хита "Цей сон", "Золото Карпат" и других, в тяжелом состоянии после перенесенной операции. Об этом сообщила команда певца на его страницах в соцсетях.

"Дорогие поклонники, друзья! Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние 66-летнего артиста тяжелое, но стабильное. Он "получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации".

