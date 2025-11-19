logo

Известный певец в тяжелом состоянии: что известно

Степан Гига перенес операцию

19 ноября 2025, 14:52
Автор:
Недилько Ксения

Известный украинский певец Степан Гига, исполнитель хита "Цей сон", "Золото Карпат" и других, в тяжелом состоянии после перенесенной операции. Об этом сообщила команда певца на его страницах в соцсетях.

"Дорогие поклонники, друзья! Вынуждены сообщить, что ближайшие запланированные концерты мы должны отменить в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние 66-летнего артиста тяжелое, но стабильное. Он "получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известная певица, народная артистка Украины Екатерина Бужинская опубликовала в Facebook фото с повязкой на глазу и рассказала о серьезной травме. По словам артистки, она четыре концерта провела в затемненных очках

"За красивой картинкой артистки на сцене прячутся обычные человеческие проблемы", — написала Бужинская. Певица отметила, что из-за травмы глаза, требовавшей немедленного лечения, врачи настаивали на ее госпитализации. Однако артистка говорит, что не могла подвести своих поклонников и отменять концерты.

"Солд ауты задолго до начала концертов люди ждали. Кременчуг ждал еще с сентября, когда мы перенесли концерт из-за затяжной воздушной тревоги. А на этот раз после массированного обстрела весь город был обесточен и выступление вообще было под угрозой", — пишет певица. По словам Бужинской, несмотря на все проблемы, зал в Кременчуге был переполнен. А зрители во время обесточивания "подсвечивались фонариками и сердцами".



