Известный певец заинтриговал сеть намеком на службу в ВСУ

Украинский певец Вадим Олейник оказался в центре обсуждений после публикации нескольких фотографий в военной форме. Экс-участник группы "ДиО.фильмы" не объявлял публично о вступлении в ряды ВСУ, однако его публикации вызвали предположения о возможной службе.

Вадим Олейник. Фото: из открытых источников

Сначала в Instagram-stories артиста появились кадры, на которых он был одет в военную форму. На одной фотографии Олейник позировал с оружием, на другой – с лопатой. Впоследствии публикации исчезли, однако пользователи успели сделать скриншоты, после чего снимки разошлись по Telegram-каналам.

На этом фоне в сети предположили, что певец мог присоединиться к украинским Силам обороны, но сознательно не раскрывать подробности. Сам Олейник пока официально не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Дополнительный повод для слухов дал сам артист в Threads. Он опубликовал фотографию в военной форме с вопросом: "Что вы можете мне предложить?". В комментариях ему ответили предложением мобилизоваться в "классное подразделение".

Ответ Олейника оказался еще более загадочным. На предложение он написал, что уже "поздно". Именно эту фразу пользователи расценили как возможный намек на то, что решение о службе уже принято и певец может находиться в армии.

Однако делать однозначные выводы пока рано. Фотографии в форме сами по себе не подтверждают факт мобилизации, а публичного заявления Олейника о прохождении службы нет.

Тем не менее последовательность публикаций – военная форма, удаленные снимки, комментарий о мобилизации и загадочное "уже поздно" — подогрела интерес к ситуации. Теперь поклонники ждут от артиста прямого ответа, который расставит точки над "і".

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