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Відомий співак заінтригував мережу натяком на службу до ЗСУ

Артист видалив фотографії у військовій формі, але користувачі встигли зберегти їх.

10 вересня 2026, 13:27
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Кравцев Сергей

Український співак Вадим Олійник опинився у центрі обговорень після публікації кількох фотографій у військовій формі. Екс-учасник групи "ДіО.фільми" не оголошував публічно про вступ до лав ЗСУ, проте його публікації викликали припущення про можливу службу.

Відомий співак заінтригував мережу натяком на службу до ЗСУ

Вадим Олійник. Фото: з відкритих джерел

Спочатку в Instagram-stories артиста з'явилися кадри, на яких він був одягнений у військову форму. На одній фотографії Олійник позував зі зброєю, на іншій – з лопатою. Згодом публікації зникли, проте користувачі встигли зробити скріншоти, після чого знімки розійшлися Telegram-каналами.

На цьому тлі у мережі припустили, що співак міг приєднатися до українських Сил оборони, але свідомо не розкривати подробиць. Сам Олійник поки що офіційно не підтвердив і не спростував цю інформацію.

Додатковий привід для чуток дав сам артист у Threads. Він опублікував фотографію у військовій формі із запитанням: "Що ви можете мені запропонувати?". У коментарях йому відповіли пропозицією мобілізуватися до "класного підрозділу".

Відповідь Олійника виявилася ще загадковішою. На пропозицію він написав, що вже "пізно". Саме цю фразу користувачі розцінили як можливий натяк на те, що рішення про службу вже ухвалено і співак може перебувати в армії.

Однак робити однозначні висновки поки що зарано. Фотографії у формі власними силами не підтверджують факт мобілізації, а публічної заяви Олійника про проходження служби немає.

Проте послідовність публікацій – військова форма, видалені знімки, коментар про мобілізацію та загадкове "вже пізно" – підігріла інтерес до ситуації. Тепер шанувальники чекають від артиста прямої відповіді, яка розставить крапки над "і".

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