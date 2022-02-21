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Известный российский артист закрутил роман с "Мисс Львов-2018"

По Сети разлетелись фотографии, на которых Григорий Лепс обнимает и целует украинскую модель, "Мисс Львов-2018"

сегодня, 16:22
Автор:

Кравцев Сергей
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В Сети появилась информация, что известный российский исполнитель Григорий Лепс после разрыва отношений с танцовщицей Анной Шапликовой завязал новые отношения. Новой избранницей российского исполнителя стала "Мисс Львов-2018" и первая вице-мисс Украина Вселенная 2018 Наталья Болюх. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагентство УНИАН.

Известный российский артист закрутил роман с "Мисс Львов-2018"

Наталья Болюх. Фото из открытых источников

Поводом для распространения слухов о том, что Григорий Лепс закрутил роман с украинкой, стали фото, попавшие в Сеть. На них российский певец обнимает и целует украинскую модель.

Сам же Григорий Лепс, как и Наталья Болюх, пока публично не заявили, что они вместе. Но украинка все же решила немного закрутить интригу. На днях один из подписчиков Болюх в Instagram задал вопрос девушке, кто ее любимый певец.

Наталья записала небольшое видео под песню Лепса "Я счастливый" и написала: "Лепс, конечно же".

Напомним, в конце 2021 года в российском шоу-бизнесе прогремела новость, что российский исполнитель Григорий Лепс решил развестись со своей супругой Анной Шапликовой. Пара прожила вместе почти 20 лет. Теперь же супруги решили поставить точку в отношениях.

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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/grigoriy-leps-zakrutil-roman-s-miss-lvov-2018-11711761.html
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