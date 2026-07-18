Известный украинский актер больше не холостяк: он показал свою избранницу

Украинский актер Владимир Гладкий, получивший известность благодаря роли Вадика Приходько в сериале "Участковый с ДВРЗ", официально женился. О радостном событии артист и его избранница Наталья Маринкевич сообщили в социальных сетях, опубликовав фотографии и видео со свадебной церемонии.

Владимир Гладкий и Наталья Маринкевич

На обнародованных кадрах видно, что празднование прошло в кругу родных, друзей и коллег. Среди гостей заметили известных украинских актеров, в частности, Ксению Вертинскую, Дарью Петрожицкую, Арама Арзуманяна и других представителей отечественного кинематографа.

После церемонии молодожены поделились эмоциями с подписчиками. Владимир Гладкий поблагодарил всех, кто разделил с ними этот день, а Наталья Маринкевич лаконично сообщила о новом статусе пары, написав: "Муж и жена".

О своих отношениях актер впервые открыто рассказал весной 2025 года. Тогда он признался, что встретил человека, с которым он хочет строить общее будущее, хотя долгое время не афишировал личную жизнь и не показывал любимую публике.

До знакомства с Наталией артист около пяти лет находился в отношениях с девушкой по имени Джулия. В начале 2024 г. он сообщил об их расставании, объяснив, что причиной стали длительное расстояние и невозможность поддерживать полноценные отношения.

Кроме сериала "Участковый с ДВРЗ" Владимир Гладкий хорошо знаком украинским зрителям по ролям в телевизионных проектах "Женский врач", "Нюхач", "Проверка на прочность" и ряде других популярных сериалов. Новость о свадьбе актера быстро вызвала волну поздравлений от поклонников и коллег по творческому цеху.

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