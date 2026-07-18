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Відомий український актор більше не холостяк: він показав свою обраницю

Актор Володимир Гладкий одружився з Наталією Маринкевич, а серед гостей святкування були відомі українські артисти

18 липня 2026, 18:48
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Кравцев Сергей

Український актор Володимир Гладкий, який здобув популярність завдяки ролі Вадика Приходька у серіалі "Дільничний з ДВРЗ", офіційно одружився. Про радісну подію артист та його обраниця Наталія Маринкевич повідомили у соціальних мережах, опублікувавши світлини та відео з весільної церемонії.

Відомий український актор більше не холостяк: він показав свою обраницю

Володимир Гладкий та Наталія Маринкевич

На оприлюднених кадрах видно, що святкування відбулося у колі рідних, друзів та колег. Серед гостей помітили відомих українських акторів, зокрема Ксенію Вертинську, Дар'ю Петрожицьку, Арама Арзуманяна та інших представників вітчизняного кінематографа.

Після церемонії молодята поділилися емоціями із підписниками. Володимир Гладкий подякував усім, хто розділив із ними цей день, а Наталія Маринкевич лаконічно повідомила про новий статус пари, написавши: "Чоловік і дружина".

Про свої стосунки актор уперше відкрито розповів навесні 2025 року. Тоді він зізнався, що зустрів людину, з якою хоче будувати спільне майбутнє, хоча тривалий час не афішував особисте життя та не показував кохану публіці.

До знайомства з Наталією артист близько п'яти років перебував у стосунках із дівчиною на ім'я Джулія. На початку 2024 року він повідомив про їхнє розставання, пояснивши, що причиною стали тривала відстань і неможливість підтримувати повноцінні стосунки.

Окрім серіалу "Дільничний з ДВРЗ", Володимир Гладкий добре знайомий українським глядачам за ролями у телевізійних проєктах "Жіночий лікар", "Нюхач", "Перевірка на міцність" та низці інших популярних серіалів. Новина про весілля актора швидко викликала хвилю привітань від шанувальників і колег по творчому цеху.

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