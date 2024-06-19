Известный украинский шоумен прошел ВЛК

Ведущий и популярный шоумен Украины, Анатолий Анатолич, наконец, заканчивает свои многочисленные визиты в Оболонский ТЦК, где обновлял свои данные для военкомата. За последние несколько месяцев ведущий приходил в ТЦК шесть раз.

Анатолий Анатолич ответил, обновил ли данные в ТЦК

Анатолий Анатолич поделился в своем Instagram, что процесс обновления данных затянулся на несколько месяцев и, наконец, приближается к завершению.

"Ваш любимый сериал 'Анатолич и ТЦК' выходит на финишную прямую, скоро завершающий сезон, как в сериале 'Друзья'," — отметил ведущий с нотками иронии.

История началась с того, что Анатолич столкнулся с серьезными бюрократическими препятствиями и даже был оштрафован за отсутствие военного билета, поскольку не мог стать на воинский учет из-за больших очередей. Однако, после неудачных попыток и многочисленных визитов, ему удалось пройти необходимые процедуры и даже пройти ВВК.

"Такие бюрократические перипетии. Но по крайней мере я уже сделал основное. Вот такие новости. Скандалов не будет," — подытожил шоумен. Сейчас Анатолий ожидает получение временного документа военнообязанного. После его получения он должен будет поехать в Вышгород, где он прописан, для замены удостоверения на постоянное.

Напомним, что недавно Спартак Суббота, известный украинский блогер, чье имя ассоциируется с рядом скандалов, высказался о своих намерениях касаемо службы в Вооружённых Силах Украины. Суббота подчеркнул, что хоть и не испытывает страх перед перспективой военной службы, в ближайшее время присоединяться к военным не планирует.

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