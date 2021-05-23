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Как Билык отреагировала на появление Зеленского на ее концерте

Певица Ирина Билык написала в соцсети о визите президента на ее выступление

сегодня, 21:01
Автор:

Таисия Ерохина

Украинская певица Ирина Билык отреагировала на то, что к ней на концерт пришел президент Украины Владимир Зеленский. О своих впечатлениях артистка написала на своей странице в Instagram и опубликовала фотографию.

Как Билык отреагировала на появление Зеленского на ее концерте

И. Билык. Фото из открытых источников

На снимке, опубликованном певицей, запечатлен момент, когда президент подходит к сцене с букетом цветов.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт артистки во Дворце спорта. Как известно, Ирина Билык в этом году отмечает 30-летие своей артистической деятельности.

"Я просто очарована светлым сияющим и добрым взглядом Президента! – написала в соцсети певица. — Надеюсь, что моя музыка даст ему и его команде новых сил для продуктивной работы на благо Украины!"

Кроме того, Ирина Билык поблагодарила своих поклонников.

"Спасибо Всем Вам!" — говорится в публикации.

Напомним, певица Ирина Билык ошеломила новостью о разводе со своим мужем, продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Артистка заявила, что инициатором разрыва стала именно она и назвала причину своего решения.  По ее словам, любимый год не приезжал к ним с сыном Табризом из России. При этом, артистка назвала Аслана лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинская артистка Ирина Билык впервые рассказала о родном брате Сергее, у которого психические расстройства. Билык отметила, что раньше за Сергеем ухаживала мама, но в мае прошлого года ее не стало и теперь мужчина живет один в квартире. Ирина рассказала, что старается поддерживать его и объясняет, что нужно жить, как все люди. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CPOKE3SBrp0/
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