Как Билык отреагировала на появление Зеленского на ее концерте

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Таисия Ерохина
Украинская певица
Ирина Билык отреагировала на то, что к ней на концерт пришел президент Украины
Владимир Зеленский. О своих впечатлениях артистка написала на своей странице в Instagram
и опубликовала фотографию.
И. Билык. Фото из открытых источников
На снимке, опубликованном певицей, запечатлен момент, когда президент подходит к сцене с букетом цветов.
Президент Украины
Владимир Зеленский посетил концерт артистки во Дворце спорта. Как известно,
Ирина Билык в этом году отмечает 30-летие своей артистической деятельности.
Кроме того, Ирина
Билык поблагодарила своих поклонников.
Напомним, певица Ирина Билык ошеломила новостью о разводе со своим мужем, продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Артистка заявила, что инициатором разрыва стала именно она и назвала причину своего решения. По ее словам, любимый год не приезжал к ним с сыном Табризом из России. При этом, артистка назвала Аслана лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической".
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", украинская артистка Ирина
Билык впервые рассказала о родном брате Сергее, у которого психические
расстройства. Билык отметила, что раньше за Сергеем ухаживала мама, но в мае прошлого
года ее не стало и теперь мужчина живет один в квартире. Ирина рассказала, что старается
поддерживать его и объясняет, что нужно жить, как все люди.
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