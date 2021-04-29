Ирина Билык впервые рассказала о психически больном брате



















51-летняя популярная певица Ирина Билык поделилась сокровенными подробностями своей личной жизни и впервые рассказала о младшем брате Сергее, который страдает психическими расстройствами. О нем артистка рассказала в новом проекте "Мой секрет", опубликованной на YouTube-канале СТБ.

Ирина Билык (фото из открытых источников)

Известная украинская исполнительница со слезами на глазах призналась, что ее 40-летний брат не в состоянии ухаживать за собой самостоятельно, он не работал ни одного дня и 5 лет не выходил на улицу, потому что психически болен. Ирина рассказала, что старается поддерживать его и объясняет, что нужно жить, как все люди. Артистка обеспечивает брата продуктами и покрывает его расходы, и в этом ей помогает двоюродный брат Юрий.

Билык отметила, что раньше за Сергеем ухаживала мама, но в мае прошлого года ее не стало и теперь мужчина живет один в квартире.

"Мы все всегда надеялись, что он выздоровеет, но сегодня это большие проблемы. Я его люблю, я надеюсь, что он вырастет", – призналась артистка.

Напомним, недавно популярная исполнительница Ирина Билык, во время отдыха в Египте рассказала подписчикам, что чуть не стала женой шейха. Певица написала, что мужчина предложил ей остаться в его стране, но она с улыбкой отказала и вернулась в Украину готовиться к концертному туру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Ирина Билык похвалилась фолловерам в Instagram подарком — трехколесным электросамокатом. Судя по фото в сети, женщина уже начала осваивать навыки вождения новым "подвижным средством". В комментарии она напомнила, что у нее уже есть электрическая Tesla.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!