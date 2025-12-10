"Как можно меня так разбивать": Винник резко высказался украинцам из-за их возмущения

Украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения переехал в Германию и почти не появлялся в украинском медиапространстве, наконец дал интервью, в котором попытался объяснить свою скандальную фразу о "глоток свежего воздуха". О реакции артиста на волну критики сообщает РБК-Украина.

Олег Винник. Фото: из открытых источников

В ответ на обвинения он заявил, что его слова вырвали из контекста. По словам певца, ничего обидного он не имел в виду просто хотел показать разницу в погоде между Германией и Украиной. Тогда, как отмечает Винник, многие украинцы в соцсетях жаловались на изнуряющую жару, в то время как в Германии было прохладно.

"Мне говорили: "Здесь душно, дышать нечем". А я просто искренне показал, что здесь холодно. Сказал о глоток воздуха только потому, что удивляет разница — тысяча километров, а климат совсем другой", — объяснил артист.

Винник признал, что не ожидал такого резкого ответного негатива. Многие пользователи соцсетей возмутились его словами, напомнили о войне и советовали, если у него есть "свежий воздух", то "передать его на фронт".

"Не думал, что меня так захестят. Выходит, говоришь правду – получаешь хейт, говоришь псевдоправду – это уже шоу-бизнес. Какой шоу-бизнес? Я просто высказался… Господи, как вы можете брать такое и меня разбивать? Вы же видите, что это было искренне. Придумать это было бы невозможно", — возмутился певец.

Также отмечается, что Винник впервые за долгое время появился на публике. Его заметили на концерте Верки Сердючки в Берлине, где часть собравшихся не смогла сдержать эмоций, увидев исполнителя после продолжительного отсутствия.

