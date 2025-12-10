logo_ukra

Озвучено несподівану заяву про позицію Софії Ротару під час війни: деталі
НОВИНИ

Озвучено несподівану заяву про позицію Софії Ротару під час війни: деталі

Співачка прокоментувала колегу, зробивши її прикладом для наслідування

10 грудня 2025, 13:10
Автор:
Клименко Елена

Народна артистка України Оксана Білозір розповіла про життя та творчість своєї колеги, легендарної співачки Софії Ротару. У розмові з Дмитром Гордоном Білозір зізналася, що Ротару перебуває в Києві навіть під час війни, і, за її словами, іноді продовжує давати концерти. При цьому артистка не уточнила, де саме проходять виступи, залишаючи це в тіні приватності.

Озвучено несподівану заяву про позицію Софії Ротару під час війни: деталі

Фото: з відкритих джерел

Оксана Білозір наголосила, що її захоплює не лише зовнішній вигляд Ротару у 78 років, а і її чітка громадянська позиція.

"Мені це дуже імпонує. Беру з неї приклад", — зазначила Білозір. 

Вона наголосила, що співачка зробила свій вибір, не залишившись у Криму, а переїхавши до Києва. Саме тут, за словами Білозір, захоронений її чоловік, тут її шанують і люблять, і саме це зараз є для Ротару особливо цінним.

Цікаво, що журналіст Дмитро Гордон підтвердив слова Білозір під час інтерв’ю, додаючи ваги її оцінкам. Водночас сама Софія Ротару тривалий час практично не з’являється на публіці та не розкриває деталей свого особистого життя. Вона обмежується публікаціями в Instagram, де висловлює підтримку Україні під час обстрілів та вшановує пам’ять загиблих, зберігаючи максимальну приватність.

Як вже писали "Коментарі", українська музична продюсерка Ірина Горова поділилася думками щодо спроб свого колишнього чоловіка Потапа та його дружини Насті Каменських закріпитися на музичному ринку Латинської Америки. За її словами, вона уважно стежить за всіма українськими артистами, які прагнуть заявити про себе за кордоном, аналізуючи їхні успіхи та невдачі, аби розуміти, як змінюється іноземна індустрія та якими є реальні шанси для українців.



