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Главная Новости Звезды шоубизнес Как певица Рианна отреагировала на статус миллиардерши от Forbes
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Как певица Рианна отреагировала на статус миллиардерши от Forbes

Рианна очень скромно отреагировала на свой статус миллиардерши

9 августа 2021, 23:06
Автор:

Ольга Чародий

На прошлой неделе Forbes оценил состояние Рианны в 1,7 миллиарда долларов. Это сделало ее самой богатой певицей в мире и второй самой богатой женщиной в шоу-бизнесе — после телеведущей Опры Уинфри. Как пишет Billboard, она очень скромно отреагировала на свой статус миллиардерши. Попадание в ТОП Forbes Рианна прокомментировала коротенькой фразой.

Как певица Рианна отреагировала на статус миллиардерши от Forbes

Рианна (фото из открытых источников)

Что касается состояния в 1,7 миллиарда долларов. То эту сумму Рианна заработала не только благодаря музыкальной и актерской деятельности, но и в основном благодаря косметическому бренду Fenty Beauty и в меньшей степени — марке белья Savage x Fenty.

В феврале LVMH объявил о прекращении работы над модным брендом Fenty, под которым Рианна в течение почти двух лет выпускала одежду, обувь и аксессуары. Концерн продолжил поддерживать Fenty Beauty и Savage x Fenty.

Как певица Рианна отреагировала на статус миллиардерши от Forbes - фото 2


Напомним, эффектная американская певица и дизайнер Рианна решила поддержать ЛГБТ-сообщество пикантными снимками. Звезда опубликовала серию фото в нижнем белье собственного бренда Savage x Fenty. Так, 33-летняя Рианна позировала на кровати в черной футболке, полупрозрачных трусиках с радужным принтом и чулках с радужной резинкой. Образ дополнили многочисленные бусы и браслеты. Жаркие кадры артистка показала на своей странице в Instagram.

Позже она опубликовала фото, на которых предстала в комплекте откровенного "радужного" белья на фоне пальм, соблазнительно приспустив черные шорты. А еще певица сообщила, что некоммерческий фонд Клары Лайонел — организация, которая финансирует глобальные образовательные инициативы и экстренное реагирование на стихийные бедствия, поддержит пять организаций ЛГБТК+ в месяц гордости.


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Источник: https://www.billboard.com/articles/news/9611704/rihanna-reacts-billionaire/
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