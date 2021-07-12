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Главная Новости Звезды шоубизнес Как выглядят новые секс-символы Голливуда (ФОТО)
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Как выглядят новые секс-символы Голливуда (ФОТО)

Опубликован список новых секс-символов Голливуда, которые начинают только свой путь, но их старт в киноиндустрии достаточно яркий и многообещающий

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Неизменными секс-символами Голливуда являются Брэд Питт, Анджелина Джоли, Том Круз, Джонни Депп и другие, которые завоевали любовь миллионов зрителей. Но им на смену приходят новые звезды, которые только начинают свой путь, однако, уже смогли зарекомендовать себя наилучшим образом. Кто же они?

Как выглядят новые секс-символы Голливуда (ФОТО)

Новые секс-символы Голливуда (фото из открытых источников)

Аня Тейлор-Джой

Как выглядят новые секс-символы Голливуда (ФОТО) - фото 2

25-летняя актриса снялась во многих фильмах, но самым запоминающим и успешным стал мини-сериал "Ход королевы", где Аня Тейлор-Джой сыграла роль шахматистки. За участие в киноленте она получила три кинопремии, в том числе "Золотой глобус". Актриса обладает необычной внешностью и "холодной" сексуальностью. 

Ана де Армас

Как выглядят новые секс-символы Голливуда (ФОТО) - фото 3

Кубино-испанскую актрису природа наградила идеальным личиком, красивой и сексуальной фигурой и невероятным талантом. Ана де Армас снялась в фильмах "Кто там", сыграв с Киану Ривзом, а также в новой части "бондианы" с Дэниелом Крейгом. Актриса уверенно покоряет киноиндустрию и задействована сейчас в новых проектах.

Тимоти Шаламе

Как выглядят новые секс-символы Голливуда (ФОТО) - фото 4

Звезда фильмов "Маленькие женщины" и "Дюна" Тимоти Шаламе обладает красивой внешностью, милой улыбкой и соблазнительными локонами. Он уже является лауреатом многочисленных наград, в том числе номинаций на один "Оскар", три BAFTA и два "Золотых глобуса".

Реге Пейдж

Как выглядят новые секс-символы Голливуда (ФОТО) - фото 5

Британский актер получил известность благодаря роли герцога Гастингса в телесериале "Бриджертоны", который стал очень успешным на Netflix. Несмотря на небольшой актерский опыт, Реге Пейдж сумел завоевать симпатию зрителей, продемонстрировав свою сексуальность и благородство.

Джон Дэвид Вашингтон

Как выглядят новые секс-символы Голливуда (ФОТО) - фото 6

Сын Дензела Вашингтона снялся в авторской драме "Черный клановец", фантастическом блокбастере "Довод" и камерной лав-стори "Малкольм и Мари". Он не только хорошо играет и хорош собой, но обладает бьющей наповал харизмой. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими выросли сыновья известных актеров Голливуда.


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Источник: https://kinowar.com/10-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%B0/
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