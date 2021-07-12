Как выглядят новые секс-символы Голливуда (ФОТО)

Неизменными секс-символами Голливуда являются Брэд Питт, Анджелина Джоли, Том Круз, Джонни Депп и другие, которые завоевали любовь миллионов зрителей. Но им на смену приходят новые звезды, которые только начинают свой путь, однако, уже смогли зарекомендовать себя наилучшим образом. Кто же они?

Новые секс-символы Голливуда (фото из открытых источников)

Аня Тейлор-Джой





25-летняя актриса снялась во многих фильмах, но самым запоминающим и успешным стал мини-сериал "Ход королевы", где Аня Тейлор-Джой сыграла роль шахматистки. За участие в киноленте она получила три кинопремии, в том числе "Золотой глобус". Актриса обладает необычной внешностью и "холодной" сексуальностью.

Ана де Армас





Кубино-испанскую актрису природа наградила идеальным личиком, красивой и сексуальной фигурой и невероятным талантом. Ана де Армас снялась в фильмах "Кто там", сыграв с Киану Ривзом, а также в новой части "бондианы" с Дэниелом Крейгом. Актриса уверенно покоряет киноиндустрию и задействована сейчас в новых проектах.

Тимоти Шаламе





Звезда фильмов "Маленькие женщины" и "Дюна" Тимоти Шаламе обладает красивой внешностью, милой улыбкой и соблазнительными локонами. Он уже является лауреатом многочисленных наград, в том числе номинаций на один "Оскар", три BAFTA и два "Золотых глобуса".

Реге Пейдж





Британский актер получил известность благодаря роли герцога Гастингса в телесериале "Бриджертоны", который стал очень успешным на Netflix. Несмотря на небольшой актерский опыт, Реге Пейдж сумел завоевать симпатию зрителей, продемонстрировав свою сексуальность и благородство.

Джон Дэвид Вашингтон





Сын Дензела Вашингтона снялся в авторской драме "Черный клановец", фантастическом блокбастере "Довод" и камерной лав-стори "Малкольм и Мари". Он не только хорошо играет и хорош собой, но обладает бьющей наповал харизмой.

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