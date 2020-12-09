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Главная Новости Звезды шоубизнес Каменских, Дорофеева, Никитюк: звезды, которые часто публикуют в сети фото 18+
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Каменских, Дорофеева, Никитюк: звезды, которые часто публикуют в сети фото 18+

Они позировали полностью обнаженными, едва прикрыв пикантные места

сегодня, 19:41
Автор:

Любовь Блажко

Звездам украинского шоу-бизнеса иногда хочется привлечь к себе внимание фанатов, поэтому они готовы показать свою прекрасную физическую форму, чтобы собрать множество комментариев и лайков. Но есть среди всех те знаменитости, которые довольно частенько раздеваются перед камерой своего смартфона. Давайте же скорее узнаем, кто попал в этот список. 

Каменских, Дорофеева, Никитюк: звезды, которые часто публикуют в сети фото 18+

Настя Каменских. Фото: glavcom

Настя Каменских (NK)

Украинская певица любит порадовать своих подписчиков пикантными снимками. А Потап не только не имеет ничего против, но всячески поддерживает свою жену, лично ее фотографируя как в одежде, так и без нее. 

Каменских, Дорофеева, Никитюк: звезды, которые часто публикуют в сети фото 18+ - фото 2

Надя Дорофеева 

Артистка и экс-солистка группы "Время и Стекло" на карантине тоже удивляла своих поклонников жаркими фотографиями. Она позировала обнаженной на пляже в Доминикане, а по прибытию домой решила поваляться совершенно голой на траве у бассейна. 

Каменских, Дорофеева, Никитюк: звезды, которые часто публикуют в сети фото 18+ - фото 3

Леся Никитюк 

Телеведущая и звезда "Орла и решки" тоже в этом рейтинге не пасет задних. В этом году она ездила отдыхать в Карпаты, где решила, чтобы пришло время раскрепоститься. Так, Никитюк полностью обнажилась и опубликовала этот снимок на своей странице в социальных сетях. Подписчики, конечно же, были в восторге. 

Каменских, Дорофеева, Никитюк: звезды, которые часто публикуют в сети фото 18+ - фото 4

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Дорофеева рассказала, почему долго не решалась начать сольную карьеру. Она объяснила свои опасения тем, что группа "Время и Стекло" распалась в довольно непростой период для всего мирового шоу-бизнеса. Поэтому она задумывалась над тем, чтобы перенести выход сольной песни Gorit уже на следующий год. Этими подробностями артистка поделилась в своем интервью в программе "Звездный путь" на канале Украина. 


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Источник: https://hot.obozrevatel.com/show/paparazzi/samyie-raspuschennyie-ukrainskie-zvezdyi-kotoryie-chasto-publikuyut-v-seti-foto-18.htm?_ga=2.74968471.400811257.1607339216-552441561.1586852293&_gl=1*9dxymj*_ga*NTUyNDQxNTYxLjE1ODY4NTIyOTM.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwNzU
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