Канье Уэст и Ким Кардашьян вместе сходили на ужин

Канье Уэст и Ким Кардашьян, которые сейчас находятся на стадии развода, вместе сходили на ужин с общими друзьями. Об этом сообщает Just Jared. Звездную пару заметили, когда они выходили из ресторана Nobu в Малибу, Калифорния. На вечеринку Ким пришла в ярко-фиолетовом боди, поверх которого надела темно-бордовый кожаный плащ, а Канье был одет в полностью черный наряд и черную бейсболку.

Ким Кардашьян (фото из открытых источников)





Интересно, что супруги поехали из заведения на одном автомобиле: Вест — за рулем, а Кардашьян — на пассажирском сиденье.

19 февраля Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Причиной развода она назвала "непримиримые разногласия".

Рэпер заявил, что на самом деле точку в отношениях с Кардашьян поставил именно он. Телезвезда в свою очередь публично рассказала о проблемах в их браке.





Напомним, в Лос-Анджелесе Ким Кардашьян Уест официально подала на развод со своим мужем Канье Уестом, сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытые источники. "Приближающийся финал "Кимье" приводит к краху одного из самых известных союзов 21 века — между суперзвездой реалити-шоу и хип-хопером, модным мега-магнатом", — сообщает источник издания. Заявление о разводе зарегистрировано в Высшем суде Лос-Анджелеса. В публичном доступе запись о подаче документов появится не сразу. Американская модель прожила в браке с репером 6 с половиной лет, у них четверо маленьких детей: Норт, Сент, Чикаго и Псалом. Звездная пара поженилась в Италии в замке "Возрождение" во Флоренции в 2014 году. Для Кардашьян это был уже третий брак, а для Уеста — первый. Тогда ей было 40 лет, а ему 43. Встречаться они начали в 2012 году, а уже через год родился их совместный ребенок. Спустя некоторое время музыкант сделал романтическое предложение на огромном экране, расположенном на пустой набережной Сан-Франциско Джайентс.

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