Катя Осадчая пошутила о своих выгоревших бровях и показала животик

Ведущая Катя Осадчая поразила фанатов новым фото с отдыха. На нем беременная звезда канала 1+1 показала свой животик и выгоревшие брови, над которыми сама же пошутила. Фотографию из отпуска Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram.

Катя Осадчая

"Выгоревшие брови, тонна арбуза и километры открытой воды — отпуск удался. А вы уже были в отпуске или только собираетесь?",- написала ведущая, которая ждет ребенка от шоумена Юрия Горбунова.

На фото Осадчая позирует в бикини, сидя в бассейне. Ведущая заботливо гладит свой животик и радостно улыбается — звезда не скрывает своего счастья.

Фанаты пришли в восторг от нового фото и отметили, что Осадчей не стоит беспокоиться о своих выгоревших бровях. По словам комментаторов, звезда канала 1+1 должна гордиться своей внешностью и красотой, которую не стыдно показать даже без макияжа.

Напомним, н а своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором стоит у себя на кухне, в руках у нее поднос с аппетитной запеченной уткой и картофелем. Свой пост она подписала шутливо: "Первые праздничные застолья. Теперь надо срочно изобрести рецепт, как есть и не толстеть". Известно, что в доме Катерины Осадчей и Юрия Горбунова часто бывают гости, а накануне праздников их стало еще больше.

Для домашнего застолья звезда выбрала белое платье с вышивкой, объемными рукавами и откровенным декольте. Шикарный наряд создала украинская дизайнер Юлия Магдич, на сайте его стоимость составляет 1 420 долларов (более 40 тысяч гривен). Свой образ Катерина не стала дополнять аксессуарами и макияжем, лишь собрала волосы в пучок, добавив к прическе белую ленточку.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!