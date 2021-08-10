Катя Осадчая пошутила о своих выгоревших бровях и показала животик

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Ольга Чародий
Ведущая Катя Осадчая поразила фанатов новым фото с отдыха. На нем беременная звезда канала 1+1 показала свой животик и выгоревшие брови, над которыми сама же пошутила. Фотографию из отпуска Осадчая опубликовала на своей странице в Instagram.
Катя Осадчая
На фото Осадчая позирует в бикини, сидя в бассейне. Ведущая
заботливо гладит свой животик и радостно улыбается — звезда не скрывает своего
счастья.
Фанаты пришли в восторг от нового фото и отметили, что
Осадчей не стоит беспокоиться о своих выгоревших бровях. По словам
комментаторов, звезда канала 1+1 должна гордиться своей внешностью и красотой,
которую не стыдно показать даже без макияжа.
Для домашнего застолья звезда выбрала белое платье с вышивкой, объемными рукавами и откровенным декольте. Шикарный наряд создала украинская дизайнер Юлия Магдич, на сайте его стоимость составляет 1 420 долларов (более 40 тысяч гривен). Свой образ Катерина не стала дополнять аксессуарами и макияжем, лишь собрала волосы в пучок, добавив к прическе белую ленточку.
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