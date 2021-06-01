Кайю Гербер обвинили в использовании связей матери

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Ольга Чародий
Обложка Vogue c 19-летней Кайей Гербер вызвала волну негативных
отзывов у поклонников издания. Журнал обвинили в поддержке образа жизни, в
котором решающее значение имеют связи.
Кайя Гербер (фото из открытых источников)
Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер рискует возглавить список
самых нелюбимых знаменитостей в США. На 19-летнюю наследницу супермодели
обрушилась волна негатива после того, как она впервые появилась на обложке
американского Vogue.
Сама Кайя Гербер не стала вступать в спор с хейтерами. Она разместила обложку и на своей странице, оставив восторженную подпись о том, как она гордится этим достижением. Ее поздравили Ратаковски, Джиджи Хадид и даже Наоми Кэмпбелл.
Как сообщали ранее сексуальная 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. Первое фото ребенка она опубликовала на своей странице в Инстаграм.Пол ребенка супермодель пока не раскрыла. На снимке изображены ножки новорожденного младенца в руках модели. "Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать все ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви большей, чем эта", — написала Наоми под фотографией.
С пополнением в семье Наоми поздравили Марк Джейкобс, Риккардо Тиши и Донателла Версаче, главный редактор британского Vogue Эдвард Еннинфулл, актрисы Зои Салдана и Софи Тернер, певица Рита Ора, модели Ева Герцигова, Хелена Кристенсен, Адут Акеч и многие другие.
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