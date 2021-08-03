Кэти Перри блистала на вечеринке в необычном винтажном наряде

Четвертый выпуск гала-ужина LuisaViaRoma х UNISEF в поддержку обездоленных детей во всем мире запомнится роскошным выходом певицы Кэти Перри. На мероприятие она приехала со своим мужем Орландо Блумом.

Кэти Перри (фото из открытых источников)

Перри стала хедлайнером вечера. На западе артистка изменила два платья. Сначала она позировала с мужем в винтажном наряде с пышными рукавами Pierre Cardin из коллекции Haute Couture 1978 года. Фото появились в инстаграме звезды.

Настоящим украшением строгого платья-футляра стали фантазийные рукава, напоминающие бутоны огромных атласных цветов. Хочется отметить прекрасную физическую форму певицы, которая долгое время не скрывала, что вернуться в прежний размер после родов ей не удалось. Однако, она гордится своим новым телом. Поклонники остались в восторге как от выступления певицы, так и от ее утонченного лука!

Напомним, известно, что певица помимо музыкальной карьеры увлекается и другими занятиями, в частности модной индустрией. У нее есть собственный бренд Katy Perry, который специализируется на обуви и аксессуарах. Ее товары продаются и на территории Австралии. И это беспокоит дизайнера Кэти Тейлор, которая в 2008 году также открыла собственное дело. Она продает одежду под брендом Katie Perry (Перри — ее девичья фамилия). И несмотря на то, что разница в названиях все же есть, дизайнер подала в суд на певицу, обвинив ее в плагиате и нарушении прав на товарный знак.

Юристы артистки отрицают эту информацию, аргументируя тем, что творческий псевдоним исполнительницы был придуман еще в 2004 году, то есть на 4 года раньше, чем дизайнер зарегистрировала свой бренд.

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