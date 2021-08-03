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Кэти Перри блистала на вечеринке в необычном винтажном наряде

На мероприятие она приехала со своим мужем Орландо Блумом

сегодня, 00:37
Автор:

Ольга Чародий

Четвертый выпуск гала-ужина LuisaViaRoma х UNISEF в поддержку обездоленных детей во всем мире запомнится роскошным выходом певицы Кэти Перри. На мероприятие она приехала со своим мужем Орландо Блумом.

Кэти Перри блистала на вечеринке в необычном винтажном наряде

Кэти Перри (фото из открытых источников)

Перри стала хедлайнером вечера. На западе артистка изменила два платья. Сначала она позировала с мужем в винтажном наряде с пышными рукавами Pierre Cardin из коллекции Haute Couture 1978 года. Фото появились в инстаграме звезды.

Настоящим украшением строгого платья-футляра стали фантазийные рукава, напоминающие бутоны огромных атласных цветов. Хочется отметить прекрасную физическую форму певицы, которая долгое время не скрывала, что вернуться в прежний размер после родов ей не удалось. Однако, она гордится своим новым телом. Поклонники остались в восторге как от выступления певицы, так и от ее утонченного лука!

 Напомним, известно, что певица помимо музыкальной карьеры увлекается и другими занятиями, в частности модной индустрией. У нее есть собственный бренд Katy Perry, который специализируется на обуви и аксессуарах. Ее товары продаются и на территории Австралии. И это беспокоит дизайнера Кэти Тейлор, которая в 2008 году также открыла собственное дело. Она продает одежду под брендом Katie Perry (Перри — ее девичья фамилия). И несмотря на то, что разница в названиях все же есть, дизайнер подала в суд на певицу, обвинив ее в плагиате и нарушении прав на товарный знак.


Юристы артистки отрицают эту информацию, аргументируя тем, что творческий псевдоним исполнительницы был придуман еще в 2004 году, то есть на 4 года раньше, чем дизайнер зарегистрировала свой бренд. 


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