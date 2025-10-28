Американская пичка Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые появились на публике как пара, чтобы отпраздновать день рождения артистки в Париже. 25 октября Перри и Трюдо посетили кабаре-шоу в парижском клубе Crazy Horse. Об этом сообщает People.

Кэти Перри впервые появилась на публике в компании бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо

25 октября Перри исполнилось 41. Перри и Трюдо сфотографировали, когда они выходили из клуба, держась за руки и улыбаясь. Перри была одета в алое платье, а политик для свидания во Франции выбрал черный костюм.

Это стало первым совместным выходом, который фактически подтвердил появившиеся еще в июле этого года слухи об их романе, когда их заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале. Недавно Кэти Перри и Джастин Трюдо были замечены в объятиях друг друга на борту 24-метровой яхты Перри Caravelle у берегов Санта-Барбары, Калифорния.

Источник сообщил, что Трюдо "ухаживал" за Перри с момента их встречи в Монреале. "Он даже летал в Калифорнию, чтобы увидеть ее во время перерыва в туре", — рассказал инсайдер. Другие источники сообщили, что Перри "по-настоящему увлечена" своими отношениями с Трюдо. "Она очень счастлива и старается не привлекать к себе внимания. Они проводят много времени вместе. Перри не хочет афишировать свои отношения", — добавил инсайдер.

Перри гастролирует по всему миру в рамках своего тура Lifetimes Tour в поддержку своего последнего альбома 143. Серия концертов стартовала в Мехико в апреле.

Трюдо расстался со своей супругой Софи Грегуар в 2023 году после 18 лет брака. У них трое детей-подростков. Перри подтвердила расторжение помолвки с Орландо Блумом в начале июля. В 2020 году у них родилась дочь Дейзи. С 2010 по 2012 год певица была замужем за комиком Расселом Брендом.

