Модель и бизнесвумен Ким Кардашьян сходила на свидание с комиком Питом Дэвидсоном. Звезд уже не впервые видят вместе. Об этом сообщает американское издание Page Six. Отмечается, что вчера Ким и Пит совместно провели вечер в частном клубе Мангеттена "Zero Bond". Комик прибыл на место встречи первым, Ким приехала впоследствии в компании своих друзей. Инсайдер издания, работающий в ресторане клуба "Zero Bond", сообщил, что они уже не впервые вместе ужинают, но ведут себя не как пара.

Ким Кардашьян - фото из открытых источников





Другой источник сообщил, что Кардашьян не любит слишком долго проводить время без своих детей, поэтому вскоре вернулась домой в Лос-Анджелес. До этого Кардашьян и Дэвидсон вдвоем развлекались на американских горках в парке развлечений в Буэна-Парк, штат Калифорния. Ким и Пит держались за руки. Интересно, что Кардашьян и Дэвидсон также вдвоем пришли на шоу Saturday Night Live, где превратились в Жасмин и Аладдина и даже поцеловались. Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян имеют множество общих друзей. Комик — близкий друг Тревиса Баркера — жениха Кортни Кардашьян. Они часто встречаются крупной компанией.





Напомним, модель и влиятельная личность Луана Сандиен сказала, что ее вдохновили такие люди, как Ким Кардашьян и модель Эмили Ратаковски, с трендом бикини "китовый хвост", который визуально увеличивает ягодицы. Ее слова приводит Daily Star. Все мы хотим хорошо выглядеть в купальных костюмах у бассейна, и одна модель утверждает, что нашла формулу, чтобы лучше всего выглядеть в бикини. Она заметила, если надеть трусики бикини в форме буквы "V", напоминающие хвост кита, когда млекопитающее ныряет, то пятая точка увеличивается вдвое. Луана говорит, что "удивительная" тенденция создает впечатление большей попки и меньшей талии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!