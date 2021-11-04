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Ким Кардашьян сходила на свидание с комиком Питом Дэвидсоном

Отмечается, что вчера Ким и Пит совместно провели вечер в частном клубе Мангеттена "Zero Bond"

сегодня, 22:43
Автор:

Ольга Чародий
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Модель и бизнесвумен Ким Кардашьян сходила на свидание с комиком Питом Дэвидсоном. Звезд уже не впервые видят вместе. Об этом сообщает американское издание Page Six. Отмечается, что вчера Ким и Пит совместно провели вечер в частном клубе Мангеттена "Zero Bond". Комик прибыл на место встречи первым, Ким приехала впоследствии в компании своих друзей. Инсайдер издания, работающий в ресторане клуба "Zero Bond", сообщил, что они уже не впервые вместе ужинают, но ведут себя не как пара.

Ким Кардашьян сходила на свидание с комиком Питом Дэвидсоном

Ким Кардашьян - фото из открытых источников


Другой источник сообщил, что Кардашьян не любит слишком долго проводить время без своих детей, поэтому вскоре вернулась домой в Лос-Анджелес. До этого Кардашьян и Дэвидсон вдвоем развлекались на американских горках в парке развлечений в Буэна-Парк, штат Калифорния. Ким и Пит держались за руки. Интересно, что Кардашьян и Дэвидсон также вдвоем пришли на шоу Saturday Night Live, где превратились в Жасмин и Аладдина и даже поцеловались. Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян имеют множество общих друзей. Комик — близкий друг Тревиса Баркера — жениха Кортни Кардашьян. Они часто встречаются крупной компанией.


Напомним, модель и влиятельная личность Луана Сандиен сказала, что ее вдохновили такие люди, как Ким Кардашьян и модель Эмили Ратаковски, с трендом бикини "китовый хвост", который визуально увеличивает ягодицы.  Ее слова приводит Daily Star. Все мы хотим хорошо выглядеть в купальных костюмах у бассейна, и одна модель утверждает, что нашла формулу, чтобы лучше всего выглядеть в бикини. Она заметила, если надеть трусики бикини в форме буквы "V", напоминающие хвост кита, когда млекопитающее ныряет, то пятая точка увеличивается вдвое. Луана говорит, что "удивительная" тенденция создает впечатление большей попки и меньшей талии.



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Источник: https://pagesix.com/2021/11/03/kim-kardashian-and-pete-davidson-have-dinner-on-staten-island/
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