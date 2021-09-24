Модель показала, какой вид бикини увеличивает ягодицы к размерам, как у Ким Кардашьян

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Хмільовська Інна
Модель и влиятельная личность Луана Сандиен сказала, что ее вдохновили такие люди, как Ким Кардашьян и модель Эмили Ратаковски, с трендом бикини "китовый хвост", который визуально увеличивает ягодицы. Ее слова приводит Daily Star.
Луана Сандиен, фото с открытых источников
Все мы хотим хорошо выглядеть в купальных костюмах у бассейна, и одна модель утверждает, что нашла формулу, чтобы лучше всего выглядеть в бикини. Она заметила, если надеть трусики бикини в форме буквы "V", напоминающие хвост кита, когда млекопитающее ныряет, то пятая точка увеличивается вдвое. Луана говорит, что "удивительная" тенденция создает впечатление большей попки и меньшей талии.
Луана позировала для нескольких потрясающих фотографий, чтобы продемонстрировать тенденцию пикантных купальных костюмов. На одном из таких снимков она с тоской смотрела на море, когда она позировала в крошечном белом двойном купальнике.
Напомним, 40-летняя голливудская знаменитость Ким Кардашьян привыкла радовать фанатов смелыми и яркими образами, на которых демонстрирует свою красоту, сексуальность и уверенность в себе. Но как оказалось, несколько лет назад американская звезда столкнулась с серьезными проблемами и страдала заниженной самооценкой. В подкасте We Are Supported By Ким Кардашьян рассказала, что в 2013 году, когда она была беременна первенцем, считала себя некрасивой и ненавидела свое состояние и изменения в фигуре.
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