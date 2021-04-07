Ким Кардашьян стала миллиардершей

В результате выгодной сделки Ким Кардашьян разбагатела на 220 миллионов и заработала свой первый миллиард долларов. Таким образом Ким Кардашьян вошла в список самых богатых людей планеты, попав в рейтинг The World’s Billionaire по версии Forbes.

Ким Кардашьян (фото из открытых источников)

Это стало возможно благодаря тому, что Ким продала 20% своего бренда KKW Beauty компании Coty за 200 с лишним миллионов долларов, в результате чего стоимость ее бренда и составила миллиард долларов. По данным аналитиков, в ноябре 2020 года состояние суперзвезды составляло 780 миллионов долларов.

Кроме этого, Ким владеет компанией по производству корректирующей одежды Skims — Ким владеет контрольным пакетом акций компании.

Также огромный доход Кардашьян приносит один из самых популярный в мире блогов в Instagram, где у нее 213,5 млн. подписчиков.

Напомним, в Лос-Анджелесе Ким Кардашьян Уест официально подала на развод со своим мужем Канье Уестом, сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытые источники. Заявление о разводе зарегистрировано в Высшем суде Лос-Анджелеса. В публичном доступе запись о подаче документов появится не сразу. Американская модель прожила в браке с репером 6 с половиной лет, у них четверо маленьких детей: Норт, Сент, Чикаго и Псалом. Звездная пара поженилась в Италии в замке "Возрождение" во Флоренции в 2014 году. Для Кардашьян это был уже третий брак, а для Уеста — первый. Тогда ей было 40 лет, а ему 43. Встречаться они начали в 2012 году, а уже через год родился их совместный ребенок. Спустя некоторое время музыкант сделал романтическое предложение на огромном экране, расположенном на пустой набережной Сан-Франциско Джайентс. О том, что звезды намерены развестись, информация появилась еще осенью и все это время пара подогревала интерес своих поклонников различными слухами.

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