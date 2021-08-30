Ким Кардашьян в свадебном платье от Balenciaga приняла участие в третьей презентации альбома Donda

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Ольга Чародий
26 августа состоялась третья презентация альбома рэпера Канье
Уэста Donda. Раз презентация была успешной, но альбом так и не вышел. Особенно
зрителей поразила появление Ким Кардашьян в свадебном платье от
Balenciaga.Килька фото она опубликовала в Instagram. Презентация состоялась на
стадионе Soldier Field в Чикаго. На сцене был сооружен копию дома, где прошло
детство рэпера. Но дальше зрителей ждала много сюрпризов, вроде самоподжог
Канье и выход Ким в свадебном платье. Сначала фанаты могли только догадываться
о том, кто был в платье, поскольку лицо в "невесты" было прикрыто
вуалью. Однако, пост звезды и реакция ее родных добавили фанатам Канье
уверенности в том, кто в платье. На сцене Канье и Ким встретились, взялись за
руки, а после этого покинули шоу вдвоем.
Ким Кардашьян (фото из открытых источников)
Свадебное платье Ким — из коллекции Balenciaga Couture осень-зима 2021.Творець платья — Демна Гвасалия. Он также работал как креативный директор, над всеми презентациями альбома Donda. Результат его работы — не только одежду Канье и Ким (в частности, черные костюмы), но и визуальные эффекты шоу. Прототип белоснежного платья, как у Ким, работа Баленсиага. Это была платья из шелкового сатина и Газару. Модель в этом платье впервые вышла на подиум в 1967-м, за год до открытия модного дома. Платье со шлейфом дополняет специальный аксессуар, вдохновленный одеждой монахинь. Это свидетельствует о влиянии религии на творчество Баленсиаги.
Напомним, 40-летняя голливудская знаменитость Ким Кардашьян привыкла радовать фанатов смелыми и яркими образами, на которых демонстрирует свою красоту, сексуальность и уверенность в себе. Но как оказалось, несколько лет назад американская звезда столкнулась с серьезными проблемами и страдала заниженной самооценкой. В подкасте We Are Supported By Ким Кардашьян рассказала, что в 2013 году, когда она была беременна первенцем, считала себя некрасивой и ненавидела свое состояние и изменения в фигуре.
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