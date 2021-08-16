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Ким Кардашьян рассказала, что убивало ее самооценку

Американская звезда Ким Кардашьян откровенно рассказала, почему первая беременность сильно ударила по ее самооценке

16 августа 2021, 23:55
Автор:

Светлана Шкурупий

40-летняя голливудская знаменитость Ким Кардашьян привыкла радовать фанатов смелыми и яркими образами, на которых демонстрирует свою красоту, сексуальность и уверенность в себе. Но как оказалось, несколько лет назад американская звезда столкнулась с серьезными проблемами и страдала заниженной самооценкой.

Ким Кардашьян рассказала, что убивало ее самооценку

Ким Кардашьян (фото из открытых источников)

В подкасте We Are Supported By Ким Кардашьян рассказала, что в 2013 году, когда она была беременна первенцем, считала себя некрасивой и ненавидела свое состояние и изменения в фигуре.

"Я ненавидела то, что чувствовала. Ненавидела то, как я выглядела. Я видела свою маму и сестру беременными, и они выглядели так мило. Но со мной было иначе", — прокомментировала знаменитость. 

На самооценку Ким также повлияли обложки зарубежных СМИ, где постоянно обсуждали и высмеивали ее внешность, так как во время беременности она поправилась на 31 килограмм. Ким призналась, что это убивало ее уверенность в себе, она сидела дома и плакала. 

Американская звезда также рассказала, что после родов стеснялась ходить в спортзал, чтобы в прессе не обсуждали, как она старается скинуть лишний вес. Ким пришлось заниматься в гараже ее матери. И эта вся ситуация очень изменила ее и отбила желание делиться чем-то личным в социальных сетях. 

Напомним, что 40-летняя светская львица Ким Кардашьян попала в неприятную ситуацию из-за своего косметологического бренда и теперь на нее грозятся подать в суд.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская звезда Ким Кардашьян снова шокировала своих фанатов. Популярная модель опубликовала свое фото 20-летней давности на своей странице в Instagram.


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Источник: https://peopletalk.ru/article/eto-ubilo-moyu-samootsenku-kim-kardashyan-rasskazala-o-travle-i-nenavisti-k-sebe/
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