Ким Кардашьян рассказала, что убивало ее самооценку

40-летняя голливудская знаменитость Ким Кардашьян привыкла радовать фанатов смелыми и яркими образами, на которых демонстрирует свою красоту, сексуальность и уверенность в себе. Но как оказалось, несколько лет назад американская звезда столкнулась с серьезными проблемами и страдала заниженной самооценкой.

Ким Кардашьян (фото из открытых источников)

В подкасте We Are Supported By Ким Кардашьян рассказала, что в 2013 году, когда она была беременна первенцем, считала себя некрасивой и ненавидела свое состояние и изменения в фигуре.

"Я ненавидела то, что чувствовала. Ненавидела то, как я выглядела. Я видела свою маму и сестру беременными, и они выглядели так мило. Но со мной было иначе", — прокомментировала знаменитость.

На самооценку Ким также повлияли обложки зарубежных СМИ, где постоянно обсуждали и высмеивали ее внешность, так как во время беременности она поправилась на 31 килограмм. Ким призналась, что это убивало ее уверенность в себе, она сидела дома и плакала.

Американская звезда также рассказала, что после родов стеснялась ходить в спортзал, чтобы в прессе не обсуждали, как она старается скинуть лишний вес. Ким пришлось заниматься в гараже ее матери. И эта вся ситуация очень изменила ее и отбила желание делиться чем-то личным в социальных сетях.

