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Кит Харингтон назвал "отвратительными" съемки сцен секса с Софи Тернер

Кит Харингтон сыграл Джона Сноу в "Игре престолов", а Софи Тернер сыграла Сансу Старк.

8 июня 2026, 13:05
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Slava Kot

Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Софи Тернер прокомментировали свою совместную работу в новом фильме под названием "Ужас". Актеры, на протяжении многих лет игравшие родственников в культовом проекте, признались, что снимать романтические и интимные сцены друг с другом было крайне необычно.

Кит Харингтон назвал "отвратительными" съемки сцен секса с Софи Тернер

Софи Тернер и Кит Харрингтон в фильме "Ужас". Кадр из фильма

Кит Харингтон, получивший мировую известность благодаря роли Джона Сноу, в разговоре с Питером Динклейджем рассказал, что получил сценарий нового фильма от Тернер и был удивлен характером отношений их персонажей. По его словам, после многолетней совместной работы в "Игре престолов" он воспринимает актрису почти как младшую сестру.

Именно поэтому съемки сцен любви вызывали у него противоречивые эмоции. Актер в шутку назвал этот опыт "отвратительным", хотя уточнил, что речь идет не о самой партнерше, а об удивительном ощущении из-за их многолетней дружбы и общей истории на экране.

"Это было странно. Она прислала мне сценарий, и я сказал: "Софи, там есть секс сцены". Это было отвратительно, но нормально", — сказал актер о совместных съемках в фильме "Ужас".

Похожего мнения придерживается и Тернер. Она также описала работу над интимными сценами как "мерзкую", подчеркнув, что причиной была именно необычность ситуации. В течение восьми сезонов сериала их герои считались сводными братом и сестрой, поэтому переход к ролям влюбленных стал вызовом для обоих актеров.

Кит Харингтон назвал ”отвратительными” съемки сцен секса с Софи Тернер - фото 2

Софи Тернер и Кит Харингтон недавно вместе снялись в фильме "Ужас"

В то же время Харингтон не скрывал восхищения профессиональными качествами коллеги. Он назвал Тернер феноменальной актрисой, а его бывший партнер по "Игре престолов" Динклейдж, игравший Тириона Ланнистера, поддержал эту оценку. По его словам, Тернер всегда была чрезвычайно подготовлена к работе и демонстрировала высокий уровень мастерства на съемочной площадке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Amazon показал первое фото Софи Тернер в роли Лары Крофт.

Также "Комментарии" писали, что у звезды сериалов "Последние из нас" и "Игра престолов" диагностировали неизлечимую болезнь.



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Источник: https://www.aol.com/articles/kit-harington-calls-movie-sex-053354000.html
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