Кіт Герінгтон назвав "огидними" зйомки сцен сексу з Софі Тернер

Зірки серіалу "Гра престолів" Кіт Герінгтон і Софі Тернер прокоментували свою спільну роботу в новому фільмі під назвою "Жах". Актори, які протягом багатьох років грали родичів у культовому проєкті, зізналися, що знімати романтичні та інтимні сцени один з одним було вкрай незвично.

Софі Тернер та Кіт Герінгтон у фільмі "Жах". Кадр з фільму

Кіт Герінгтон, який здобув світову популярність завдяки ролі Джона Сноу, в розмові з Пітером Дінклейджем розповів, що отримав сценарій нового фільму від Тернер і був здивований характером стосунків їхніх персонажів. За його словами, після багаторічної спільної роботи в "Грі престолів" він сприймає акторку майже як молодшу сестру.

Саме тому зйомки сцен кохання викликали в нього суперечливі емоції. Актор жартома назвав цей досвід "огидним", хоча уточнив, що йдеться не про саму партнерку, а про дивне відчуття через їхню багаторічну дружбу та спільну історію на екрані.

"Це було дивно. Вона надіслала мені сценарій, і я сказав: "Софі, там є секс сцени". Це було огидно, але нормально", — сказав актор про спільні зйомки у фільмі "Жах".

Схожої думки дотримується і Тернер. Вона також описала роботу над інтимними сценами як "мерзенну", наголосивши, що причиною була саме незвичність ситуації. Протягом восьми сезонів серіалу їхні герої вважалися зведеними братом і сестрою, а тому перехід до ролей закоханих став викликом для обох акторів.

Софі Тернер та Кіт Герінгтон нещодавно разом знялися у фільмі "Жах"

Водночас Герінгтон не приховував захоплення професійними якостями колеги. Він назвав Тернер феноменальною акторкою, а його колишній партнер по "Грі престолів" Дінклейдж, який грав Тиріона Ланністера, підтримав цю оцінку. За його словами, Тернер завжди була надзвичайно підготовленою до роботи та демонструвала високий рівень майстерності на знімальному майданчику.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Amazon показав перше фото Софі Тернер у ролі Лари Крофт.

Також "Коментарі" писали, що у зірки серіалів "Останні з нас" та "Гра престолів" діагностували невиліковну хворобу.