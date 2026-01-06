Когда пройдет финал Нацотбора на Евровидение: организаторы назвали дату

Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" состоится 7 февраля в формате большого телевизионного концерта.

Финал нацотбора на Евровидение состоится 7 февраля. Фото: из открытых источников

Во время шоу совместно со всеукраинским центром военной травмы Superhumans Center пройдет благотворительный сбор на протезирование ветеранов. Об этом сообщает Общественное.

По словам директора департамента спецпроектов Общественного Вещания и главы украинской делегации на Евровидении Оксаны Скибинской, важно, чтобы у Нацотбора была социальная миссия.

"Это событие, которое привлекает внимание и может сплотить еще раз, чтобы совместно сделать важное дело. Два года подряд украинцы собирали на гуманитарное разминирование во время Нацотбора, и мы передали более 5 миллионов гривен на эти цели. В этом году хотим сделать акцент на вопросе протезирования, ведь эта проблема сейчас очень острая. Надеемся, что вместе сможем внести ощутимый вклад для наших защитников и всех пострадавших, которым помогают коллеги из Superhumans", — отметила Скибинская.

Присоединиться к сбору и задонатить можно уже сейчас по ссылке на сайте проекта. Кроме того, инициативу можно будет поддержать при трансляции финала Нацотбора на Евровидение-2026 на платформах Общественного.

"Мы говорим с миром об Украине из-за того, что происходит с нами. Мы влюбляем в нее через наши песни, танцы и кухню и каждый раз доказываем: даже во время войны культура живет, развивается и приобретает новые оттенки. Superhumans счастлив быть частью любимого конкурса, за которым следит вся страна. Особенно важно и символично, что на этот раз у Национального отбора на Евровидение социальная цель — сбор на протезирование для украинцев", — подчеркнула СЕО Superhumans Center Ольга Руднева.

Как сообщал портал "Комментарии", организаторы международного песенного конкурса Евровидения-2026 впервые показали, какой будет сцена предстоящего шоу. Организаторы объявили обновленные правила для публики. Как сообщает Reuters, во время шоу в Вене зрителям разрешат демонстрировать флаги любых государств, если они не запрещены действующим законодательством. Организаторы также не планируют заглушать негативную реакцию зала — свист или недовольство на выступлениях будут оставаться в эфире.