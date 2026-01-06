logo_ukra

BTC/USD

91594

ETH/USD

3194.96

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Коли відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення: організатори назвали дату
commentss НОВИНИ Всі новини

Коли відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення: організатори назвали дату

Під час фіналу триватиме благодійний збір на протезування українських ветеранів

6 січня 2026, 19:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться 7 лютого у форматі великого телевізійного концерту. 

Коли відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення: організатори назвали дату

Фінал Нацвідбору на Євробачення відбудеться 7 лютого. Фото: з відкритих джерел

Під час шоу спільно з всеукраїнським центром воєнної травми Superhumans Center пройде благодійний збір для протезування ветеранів. Про це повідомляє Суспільне. 

За словами директорки департаменту спецпроєктів Суспільного Мовлення й голови української делегації на Євробаченні Оксани Скибінської, важливо, щоб Нацвідбір мав соціальну місію. 

"Це подія, яка привертає увагу і може згуртувати вкотре, щоб спільно зробити важливу справу. Два роки поспіль українці збирали на гуманітарне розмінування під час Нацвідбору, і ми передали понад 5 мільйонів гривень на цю мету. Цьогоріч хочемо зробити акцент на питанні протезування, адже ця проблема зараз дуже гостра. Сподіваємося, що разом зможемо зробити відчутний внесок для наших захисників і всіх постраждалих, яким допомагають колеги із Superhumans", — зазначила Скибінська.

Долучитися до збору та задонатити за можна вже зараз за посиланням на сайті проекту. Окрім того, ініціативу можна буде підтримати під час трансляції фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026 на платформах Суспільного. 

"Ми говоримо зі світом про Україну через те, що відбувається з нами. Ми закохуємо в неї через наші пісні, танці й кухню та щоразу доводимо: навіть під час війни культура живе, розвивається і набуває нових відтінків. Superhumans щасливий бути частиною найулюбленішого конкурсу, за яким стежить уся країна. Особливо важливо й символічно, що цього разу Національний відбір на Євробачення має соціальну мету — збір на протезування для українців", — наголосила СЕО Superhumans Center Ольга Руднєва.

Як повідомляв портал "Коментарі", організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026 вперше показали, якою буде сцена майбутнього шоу. Організатори також оголосили оновлені правила для публіки. Як повідомляє Reuters, під час шоу у Відні глядачам дозволять демонструвати прапори будь-яких держав, за умови що вони не заборонені чинним законодавством. Організатори також не планують заглушувати негативну реакцію залу — свист чи невдоволення під час виступів залишатимуться в ефірі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://corp.suspilne.media/novyny/59313-suspilne-nazvalo-datu-finalu-natsvidboru-na-yevrobachennya-2026-ta-razom-iz-superhumans-ogolosylo-pro-zbir-dlya-protezuvannya-veteraniv/
Теги:

Новини

Всі новини