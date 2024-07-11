Концерт популярной певицы вызвал землетрясение

Американская поп-звезда Тейлор Свифт выступила с трехчасовым концертом перед 50-тысячной толпой на стадионе Letzigrund в Цюрихе. Швейцарская сейсмологическая служба сообщила, что именно выступление и активность поклонников Свифт вызвали сейсмическую активность в регионе.



Концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение. Фото из открытых источников

10 июля, вскоре после начала концерта Тейлор Свифт, швейцарская сейсмологическая служба обнаружила признаки землетрясения. По их данным, свифтиз – так называют фанатов Тейлор Свифт, встретили певицу прыжками и танцами, что привело к сейсмической активности.

"Когда многие люди ритмично двигаются вместе, эта энергия передается в виде гармонических колебаний в землю и может быть обнаружена сейсмометрами поблизости", — пояснили в сейсмологической службе Швейцарии.

Это не первый раз, когда сейсмологи фиксируют землетрясения во время выступлений Тейлор Свифт, в частности, подобные случаи ранее происходили в Эдинбурге, Сиэтле и Лос-Анджелесе. Кроме того, по данным швейцарской сейсмологической службы, подобные явления наблюдались во время выступлений других исполнителей или на футбольных матчах.

"Невозможно окончательно определить по сейсмическим данным, вызывает ли Тейлор Свифт большие или меньшие волнения Земли по сравнению с другими группами или футбольными матчами, которые также приводят к измеримым сейсмическим волнениям", — отметили в сейсмологической службе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий город меняет свое название в честь Тейлор Свифт.

Также "Комментарии" писали о том, что Тейлор Свифт стала первой певицей, вошедшей в список самых богатых людей мира.