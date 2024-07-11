logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Концерт популярной певицы вызвал землетрясение
commentss НОВОСТИ Все новости

Концерт популярной певицы вызвал землетрясение

Во время выступления Тейлор Свифт в Цюрихе специалисты по землетрясениям зафиксировали сейсмическую активность.

сегодня, 09:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Американская поп-звезда Тейлор Свифт выступила с трехчасовым концертом перед 50-тысячной толпой на стадионе Letzigrund в Цюрихе. Швейцарская сейсмологическая служба сообщила, что именно выступление и активность поклонников Свифт вызвали сейсмическую активность в регионе.

Концерт популярной певицы вызвал землетрясение

Концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение. Фото из открытых источников

10 июля, вскоре после начала концерта Тейлор Свифт, швейцарская сейсмологическая служба обнаружила признаки землетрясения. По их данным, свифтиз – так называют фанатов Тейлор Свифт, встретили певицу прыжками и танцами, что привело к сейсмической активности.

"Когда многие люди ритмично двигаются вместе, эта энергия передается в виде гармонических колебаний в землю и может быть обнаружена сейсмометрами поблизости", — пояснили в сейсмологической службе Швейцарии.

Это не первый раз, когда сейсмологи фиксируют землетрясения во время выступлений Тейлор Свифт, в частности, подобные случаи ранее происходили в Эдинбурге, Сиэтле и Лос-Анджелесе. Кроме того, по данным швейцарской сейсмологической службы, подобные явления наблюдались во время выступлений других исполнителей или на футбольных матчах.

"Невозможно окончательно определить по сейсмическим данным, вызывает ли Тейлор Свифт большие или меньшие волнения Земли по сравнению с другими группами или футбольными матчами, которые также приводят к измеримым сейсмическим волнениям", — отметили в сейсмологической службе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий город меняет свое название в честь Тейлор Свифт.

Также "Комментарии" писали о том, что Тейлор Свифт стала первой певицей, вошедшей в список самых богатых людей мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости