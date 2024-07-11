Концерт популярной певицы вызвал землетрясение

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Slava Kot
Американская поп-звезда Тейлор Свифт выступила с трехчасовым концертом перед 50-тысячной толпой на стадионе Letzigrund в Цюрихе. Швейцарская сейсмологическая служба сообщила, что именно выступление и активность поклонников Свифт вызвали сейсмическую активность в регионе.
Концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение. Фото из открытых источников
10 июля, вскоре после начала концерта Тейлор Свифт, швейцарская сейсмологическая служба обнаружила признаки землетрясения. По их данным, свифтиз – так называют фанатов Тейлор Свифт, встретили певицу прыжками и танцами, что привело к сейсмической активности.
Это не первый раз, когда сейсмологи фиксируют землетрясения во время выступлений Тейлор Свифт, в частности, подобные случаи ранее происходили в Эдинбурге, Сиэтле и Лос-Анджелесе. Кроме того, по данным швейцарской сейсмологической службы, подобные явления наблюдались во время выступлений других исполнителей или на футбольных матчах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий город меняет свое название в честь Тейлор Свифт.
Также "Комментарии" писали о том, что Тейлор Свифт стала первой певицей, вошедшей в список самых богатых людей мира.
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