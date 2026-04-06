Главная Новости Звезды шоубизнес Копия молодой Энджи: 19-летняя Шайло Джоли-Питт поразила сеть сходством с матерью в новом клипе
НОВОСТИ

Копия молодой Энджи: 19-летняя Шайло Джоли-Питт поразила сеть сходством с матерью в новом клипе

«Мы не знали, кто она»: как Шайло Джоли-Питт попала в клип Dayoung без помощи звездных родителей

6 апреля 2026, 16:58
Недилько Ксения

19-летняя биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, уверенно прокладывает свой путь в шоу-бизнесе. Девушка, серьезно занимающаяся танцами, появилась в тизере к клипу популярной корейской исполнительницы Dayoung на композицию "What's a Girl to Do".

Брэд Питт, Анджелина Джоли и их дочь Шайло

Несмотря на то, что Шайло появляется в кадре всего на несколько мгновений, пользователи сети мгновенно отметили ее невероятное сходство с матерью в юности. Поклонники акцентировали внимание на общих чертах: выразительных скулах, улыбке и взгляде. В комментариях под видео люди не сдерживают эмоций: "Она буквально как две капли воды похожа на свою маму, о Боже!" и "Черт возьми, у ее мамы такие сильные гены".

Интересно, что попасть на съемочную площадку девушке помогла не громкая фамилия, а талант. Представители корейского агентства признались, что даже не догадывались, чей ребенок участвует в съемках.

"Шайло была выбрана в финальном раунде и в конце концов присоединилась к музыкальному видео Дайону. Даже после съемок мы понятия не имели, что он является ребенком Анджелины Джоли и Брэда Питта", — отметил представитель певицы, добавив, что о родственных связях танцовщицы узнали случайно только недавно.

В настоящее время тизер, где Шайло позирует с собранными волосами и минималистическим макияжем, уже собрал более полумиллиона просмотров. Фаны также отмечают, что кроме черт Анджелины, девушка унаследовала и харизму своего отца, Брэда Питта.

Отметим, ранее "Комментарии" писали, что голливудская актриса Анджелина Джоли привлекла внимание поклонников после появления на модном мероприятии в Шанхае. Звезда посетила презентацию косметической линии бренда Tom Ford Beauty, но именно ее внешний вид и поведение стали темой активных обсуждений в социальных сетях.



