Копія молодої Енджі: 19-річна Шайло Джолі-Пітт вразила мережу схожістю з матір’ю у новому кліпі

19-річна біологічна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Шайло, впевнено торує власний шлях у шоубізнесі. Дівчина, яка серйозно займається танцями, з’явилася у тизері до кліпу популярної корейської виконавиці Dayoung на композицію "What’s a Girl to Do".

Бред Пітт, Анджеліна Джолі та їхня донька Шайло

Попри те, что Шайло з’являється у кадрі лише на кілька миттєвостей, користувачі мережі миттєво відзначили її неймовірну схожість із матір’ю в юності. Шанувальники акцентували увагу на спільних рисах: виразних вилицях, усмішці та погляді. У коментарях під відео люди не стримують емоцій: "Вона буквально як дві капли води схожа на свою маму, о Боже!" та "Чорт забирай, у її мами такі сильні гени".

Цікаво, що потрапити на знімальний майданчик дівчині допомогло не гучне прізвище, а талант. Представники корейської агенції зізналися, що навіть не здогадувалися, чия дитина бере участь у зйомках.

"Шайло була обрана в фінальному раунді і в кінці кінців приєдналася до музичного відео Дайон. Навіть після зйомок ми поняття не мали, що вона є дитиною Анджеліни Джолі і Бреда Пітта", — зазначив представник співачки, додавши, що про родинні зв’язки танцівниці дізналися випадково лише нещодавно.

Наразі тизер, де Шайло позує із зібраним волоссям та мінімалістичним макіяжем, уже зібрав понад пів мільйона переглядів. Фани також зазначають, що окрім рис Анджеліни, дівчина успадкувала і харизму свого батька, Бреда Пітта.

