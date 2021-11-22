Король российского шансона после визитов в Крым собрался в Киев

У украинских пограничников есть информация о том, что известный российский певец Михаил Шуфутинский собрался с концертом в Киев. При этом певец ранее посещал оккупированный Крым. Учитывая эту информацию украинские пограничники готовы предпринимать все меры, которые прописаны в законодательстве. Как передает издание "Комментарии", об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал в интервью "Украинской правде".

Михаил Шуфутинский. Фото: из открытых источников

Шуфутинский хочет дать концерт в Киеве, выступив в столичном Дворце спорта 8 марта 2022 года. Чтобы попасть на концерт Михаила Шуфутинского, нужно будет выложить от 590 до 6 тысяч гривен. Информация о концертной программе короля российского шансона есть на сайте concert.ua.

Пограничники сообщают, если Михаил Шуфутинский не передумает и все-таки приедет в Украину, то его встретят как полагается. Андрей Демченко отметил, что пограничники ежедневно собирают информацию о тех людях, которые в незаконный способ посещали оккупированные Россией территории. По словам Демченко, если кто-то из таких людей собрался посетить Украину, то относительно такого человека проводится тщательная проверка. Если факты о незаконном перемещении аннексированного Крыма подтверждаются, то такому человеку отказывается во въезде в Украину. Что же касается Михаила Шуфутинского, то по нем есть достаточно информации в открытом доступе о том, что он в незаконный способ посещал Крым, нарушая законы Украины.

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