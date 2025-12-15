Кошевой, Ефросинина и Бедняков: ТОП самых дорогих ведущих на корпоратив

Перед Новым годом рынок праздничных ивентов в Украине постепенно активизируется. У части популярных ведущих уже есть плотный график: корпоративы запланированы не только в Киеве, но и на карпатских курортах.

Украинцы готовятся к праздникам. Фото: из открытых источников

В то же время организаторы отмечают, что VIP-мероприятий в этом году немного, поэтому "поймать" звездного ведущего все еще реально. Самыми дорогими ведущими сезона остаются Маша Ефросинина и Евгений Кошевой — их гонорар составляет 10 тысяч долларов за вечер, пишет Информатор Украина.

В случае с Кошевым есть нюанс: он, прежде всего, ориентируется на гастрольный график "Единого квартала", поэтому индивидуальные заказы возможны не всегда. Скандалы вокруг студии отчасти повлияли на количество запросов, но не на цену. Ефросинина же, несмотря на статус, имеет больше свободных дат.

Третью позицию занимает Андрей Бедняков. После уменьшения присутствия на телевидении его гонорар упал с довоенных 10 до 8 тысяч долларов. Онлайн-проекты обеспечивают популярность, но не всегда компенсируют ТВ-эффект.

На четвертом месте – Владимир Остапчук с ценой около 7 тысяч долларов. До 2022 года он также входил в десятку, однако отсутствие масштабных телепроектов и война скорректировали рынок.

Пятое и шестое место делят Юрий Ткач и Юрий Горбунов — по 6 тысяч долларов. При этом Ткач, как и Кошевой, зависит от концертов "Квартала" и более тщательно проверяет заказчиков.

В целом спрос на дорогих ведущих в настоящее время ограничен. По словам шоумена и военного Андрея Джеджулы, больше всего заказывают малоизвестных ведущих без значительной медийности — за 1–1,5 тысячи долларов. Средняя цена телеведущих держится на уровне 3-4 тысячи.

Отдельную нишу занимают комики и ведущие, объединяющие работу с военной службой. Сам Джеджул работает за гонорар от 3 тысяч долларов, не меняя ставку. К этой категории относятся также Гарик Бирча и, вероятно, Игорь Ласточкин, чей гонорар сейчас значительно ниже довоенного.

Среди комиков отличается Василий Байдак — один из самых дорогих стендаперов, чья стоимость как ведущего достигает 5 тысяч долларов благодаря участию в крупных телевизионных проектах.

Ориентировочный рейтинг гонораров ведущих:

Ефросинина, Кошевой — 10 тыс. долларов;

Бедняков — $8 тыс. долларов;

Остапчук — $7 тыс. долларов;

Ткач, Горбунов — $6 тыс. долларов;

Анатолич, Байдак — $5 тыс. долларов;

другие популярные ведущие — $3-4 тыс. долларов.

